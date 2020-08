UFSCar oferece curso gratuito sobre análise de dados do novo coronavírus

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para o curso de extensão “Análise e visualização de dados do coronavírus no R”, que será realizado integralmente online, de 31 de agosto de 2020 a 16 de janeiro de 2021.

Gratuito, o curso online não requer conhecimento prévio no programa R e é destinado a qualquer pessoa interessada em aprender a usar o software para analisar os dados do novo coronavírus.

Durante as aulas serão ensinados tópicos como introdução ao RStudio e Rmarkdown, visualização de dados com ggplot2, manipulação de dados com dplyr, uso do pacote gtrendR, análise de dados do novo coronavírus no mundo e no Brasil e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) da COVID-19.

A carga horária é de 60 horas, e o conteúdo ficará disponível para os participantes realizarem as atividades no seu próprio tempo, dentro do período do curso. O ambiente virtual de aprendizagem utilizado é o Moodle da UFSCar.

Os estudantes de graduação da UFSCar devem ser inscrever pelo Sistema Integrado de Gestão Acadêmica no dia 24 de agosto, de acordo com o calendário da graduação da universidade. Para a comunidade externa são oferecidas 30 vagas e as inscrições podem ser feitas até o dia 1º de setembro, por meio de envio de e-mail a drepalma@ufscar.br, contendo nome, formação, currículo e uma breve justificativa sobre o interesse no curso. A seleção será baseada na análise de currículo.

Os estudantes que concluírem as atividades solicitadas e apresentarem o projeto final receberão certificado.

Mais informações em: https://bit.ly/2Q7uVLl.