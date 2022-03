Uber vai acabar? Conheça outra oportunidade com salário médio de R$ 4.274

Com o reajuste recente de 18,8% no preço da gasolina, alguns especialistas já estão declarando 'o fim do Uber'. Não é para menos: as taxas de pagamento para os motoristas não costumam acompanhar a alta do combustível e da inflação, de forma que muitos acabam 'pagando para trabalhar'.

Quem depende do aplicativo para se locomover já sente essas mudanças na hora de buscar uma corrida. Muitas vezes é difícil achar um motorista, com o tempo de espera chegando, com facilidade, aos 10 minutos.

Isso acontece porque, nesse cenário, o motorista se vê obrigado a selecionar as melhores corridas, cancelando as que dariam prejuízo. A Uber pune essas práticas mas, ao mesmo tempo, não faz nada para melhorar os lucros dos trabalhadores.

Em entrevista ao Money Times, o presidente da Associação dos Motoristas por Aplicativos de São Paulo (Amasp), Eduardo Lima, disse que novos ajustes tornarão a profissão impossível de existir na prática.

“Não tem mais onde espremer para continuar. A nossa luta desde de 2016 é para que as empresas reajustassem as tarifas acompanhando a inflação, e isso não aconteceu”, disse Lima.

Uber já foi uma excelente oportunidade de renda extra; agora, podem existir chances melhores em outras áreas

O Uber surgiu nos últimos anos como uma salvação para muitas pessoas. Em um cenário de desemprego altíssimo, os aplicativos de carona trazem uma renda extra que, muitas vezes, faz a diferença para que muitas famílias consigam pagar as contas.

É claro, isso vem às custas de muito trabalho. É comum que os motoristas de Uber trabalhem mais de 12 horas por dia, em condições que não são as melhores do mundo. O tempo todo sentados, sem se alimentar direito, expostos aos perigos do trânsito e das grandes cidades.

O trabalho também vem às custas de tempo longe da família. Muitos saem pra trabalhar de manhã cedo ou de madrugada, e só voltam à noite pra casa.

No fim do mês, um motorista que trabalhe 12 horas por dia consegue faturar, em média, de 4 a 5 mil reais. Mas ao custo de muito trabalho e muitas horas dedicadas.

Mas e se existisse uma profissão home office que oferece pagamentos do mesmo nível com muito menos esforço?

Conheça o trabalho home office que tem salário médio de R$ 4.274 (sem depender do preço da gasolina)

Nos últimos anos, junto com a ascensão dos aplicativos de transporte e de delivery, também houve a ascensão do mercado digital.

No mesmo contexto em que as pessoas passaram a pedir carona por aplicativos e a pedir comida por delivery, também passaram a fazer todo tipo de compra através da internet.

E esse pode ser só o começo de algo muito maior.

Demanda por esses profissionais explodiu durante a pandemia

E da mesma forma que o surgimento desses aplicativos criou uma demanda por entregadores e motoristas, o crescimento do mercado digital também criou uma demanda gigantesca por profissionais especializados.

E o pior (ou melhor): como o crescimento do mercado digital foi exponencial, principalmente no período da pandemia, as vagas de trabalho superam em muito a quantidade de profissionais qualificados.

Em outras palavras: falta gente para preencher todas as vagas.

O cenário é promissor, especialmente, para as vagas de copywriter. Caso você não saiba, esse é o profissional responsável por escrever todas as peças de uma campanha de vendas.

Sabe quando você vai ver um vídeo no YouTube e é interrompido por um anúncio? Então, provavelmente quem escreveu o roteiro desse anúncio foi um copywriter.

Esse é um dos profissionais mais difíceis de se achar, porque ele lida com a linguagem, um instrumento extremamente sofisticado. Não é tão fácil criar uma peça de vendas que use as palavras certas para criar nos potenciais clientes a vontade de comprar.

Não é fácil, mas é possível. Exige dedicação e bastante treino. Se você estiver disposto a passar por esse treinamento, um oceano de possibilidades pode se abrir pra você.

Comissão desses profissionais pode passar do milhão; veja como isso é possível

Por ser um dos profissionais mais escassos, as vagas costumam começar pagando salários bem elevados. Segundo a plataforma Glassdoor, a média de salário para um desses profissionais é de R$ 4.274.

Além disso, por ser um profissional ligado diretamente com as vendas, ele geralmente recebe comissões — e é aqui que há a oportunidade de ficar, literalmente, milionário com essa função.

Para você ter uma ideia, em um dos casos mais extremos de enriquecimento pessoal com copywriting, um funcionário da empresa Empiricus, referência em marketing digital, saiu do zero a mais de R$ 1 milhão em comissões em apenas seis meses no cargo.

Isso mesmo que você leu. O funcionário em questão começou no cargo em julho de 2021 e no fim do ano já acumulava R$ 1 milhão em comissão.

Isso só é possível porque esse profissional passou por um treinamento de alta qualidade. Ele aprendeu a escrever textos persuasivos, peças de marketing muito convincentes — e seus textos venderam milhões para a empresa.

Agora, no dia 17 de março, a Empiricus vai abrir novas vagas para o mesmo treinamento que formou esse funcionário. Em outras palavras, você está diante da chance de se tornar um copywriter, profissional que pode ficar milionário em pouco tempo.

E cá entre nós: se você faz Uber, você já tem o nível de dedicação necessário para se destacar em qualquer profissão.

Chegou a hora de parar de trabalhar em condições difíceis, longe da sua família e sem receber o que você merece.

Como um copywriter você pode trabalhar de casa, só com um computador, e pode ganhar comissões que facilmente podem ultrapassar os seis dígitos. Só depende de você dar o primeiro passo.

Para se inscrever gratuitamente na lista de interessados nessa nova turma, é só clicar no botão abaixo.

