Twitter tem vagas para alunos de qualquer área e inglês não é requisito

O escritório da rede social Twitter no Brasil abre seleção de estágios nesta segunda-feira, 5. Alunos de todos os cursos poderão concorrer a 14 vagas que a rede social deve acrescentar ao time sediado na unidade de São Paulo. Além disso, o Twitter não requer o domínio do inglês para os candidatos.

Pela primeira vez na história da empresa no Brasil as etapas de seleção dos estagiários serão feitas virtualmente. O processo prevê dinâmicas em grupo e entrevistas com a área de recrutamento da empresa. Ao total, a seleção de estágio deve levar dois dias.

O estágio terá início em janeiro de 2021. A forma de trabalho poderá ser remota ou presencial – a definição vai depender das políticas globais de recursos humanos da empresa e da evolução da pandemia do novo coronavírus no Brasil até lá.

A empresa não divulga o valor de remuneração dos estágios. De acordo com a empresa, os selecionados receberão benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-transporte, vale-refeição e um auxílio para exercícios físicos em academia.

“No Twitter, buscamos proporcionar um ambiente inclusivo com oportunidades de desenvolvimento”, diz Orlando Laragnoit, gerente de aquisição de talentos do Twitter para América Latina e Canadá. “As pessoas selecionadas poderão fazer parte de projetos de diferentes áreas da empresa, vivenciando nossa cultura e contribuindo com suas próprias perspectivas e pontos de vista.”

As inscrições vão até 30 de outubro no site da Companhia de Estágios, empresa de recursos humanos que está conduzindo a seleção de estagiários do Twitter.