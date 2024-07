TSE altera calendário do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral; veja datas

A alteração já estava prevista quando assumiu a nova Presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A mudança de data tem o objetivo de dar maior segurança aos candidatos e prazo para a preparação para as provas, assegurando o tempo necessário para a apuração dos resultados e garantir a pronta nomeação após a conclusão do certame.

A nova data de realização das provas impôs o recálculo do prazo para a nomeação dos aprovados, marcada para julho de 2025, um mês depois da divulgação do resultado final das provas, previsto para junho.

"Os prazos decorreram da necessidade que os realizadores do certame precisam para ultimar todas as providências e fases do concurso, além de formular as alterações decorrentes da ampliação do número de vagas inicialmente oferecidas", diz o comunicado emitido pelo TSE.