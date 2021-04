Trilhas do Conhecimento: conheça o método de ensino da EXAME Academy

Esqueça as velhas estratégias engessadas de ensino. Hoje, já é possível ter acesso a um método mais simples e rápido com potencial de impulsionar sua carreira, de acordo com suas necessidades e objetivos. Isso porque a EXAME Academy, em parceria com a Trevisan Escola de Negócios, oferece as Jornadas de Finanças e Negócios.

Trata-se de uma assinatura anual que funciona como um serviço de streaming de cursos. Entre as opções, estão as Trilhas do Conhecimento, que oferecem conteúdos que pertencem à área de negócios. Quando concluídas, é possível usá-las como créditos em MBAs da parceria com a Trevisan.

Conheça a jornada que pode ajudar você a desenvolver sua carreira com conteúdos que proporcionam conhecimento contínuo

Isso significa que o aluno que cursar as trilhas poderá dispensar as disciplinas comuns ao MBA escolhido por ele. Ou seja, ele pode escolher os conteúdos mais interessantes para sua carreira e depois usar os créditos para terminar a especialização em um tempo menor.

A plataforma das Jornadas de Finanças e Negócios tem cursos com diversas cargas horárias. Dependendo das trilhas escolhidas pelo aluno, elas poderão representar até 60% dos requisitos da grade de um MBA.

Plataforma de streaming para os estudos

Ao assinar o produto, o aluno passa a ter acesso a 15 trilhas de conhecimento com 46 temas, que podem aumentar com o tempo. Assim como no Netflix, que recebe atualizações no catálogo com a inserção de novos filmes e séries, a plataforma das Jornadas de Finanças e Negócios pode receber novos cursos para os alunos.

Atualmente, são mais de 2.000 horas de conteúdo, incluindo vídeos, aulas ao vivo, podcasts e masterclasses com grandes nomes do mercado. Todos os cursos oferecidos, desde os que pertencem ao Jornadas até os de MBA, são certificados pelo Ministério da Educação (MEC).​

Apesar de dar créditos para até dois cursos de MBA, as Trilhas do Conhecimento estão disponíveis para pessoas formadas em qualquer nível. Portanto, não é necessário ter uma graduação para fazer as trilhas, pois são cursos livres, voltados para pessoas que buscam o aprendizado contínuo.

Os benefícios das Trilhas do Conhecimento

O aluno que opta pela assinatura apenas das Trilhas do Conhecimento tem direito a uma aula ao vivo por mês, aulas gravadas ilimitadas e certificados ilimitados.

Além disso, tem acesso à plataforma de upskilling, que ajuda o participante a entender seu grau de conhecimento por meio da inteligência artificial para aplicar suas habilidades e competências da melhor forma possível.

Entre as 15 trilhas do conhecimento oferecidas estão:

Trilha Finanças Básicas (180h)​

Trilha Valuation (240h)​

Trilha Empreendedorismo (240h)​

Trilha Planejamento Financeiro (160h)​

Em cada uma dessas trilhas são oferecidos três cursos ou mais com focos distintos, mas relacionados ao mesmo tema. Por exemplo, na trilha “Finanças Básicas”, o assinante pode optar pelos cursos de:

Normas e práticas em contabilidade (80h)​;

Matemática Financeira (20h);

Finanças Corporativas (80h). ​

Ao assinar as Trilhas do Conhecimento, a EXAME Academy oferece ainda mais opções de pacotes que incluem os MBAs assíncronos da Trevisan. São eles:​

Opção 1: inclui as trilhas (cursos livres) e a assinatura da EXAME digital;

Opção 2: composta pelas trilhas + 1 MBA online assíncrono; também inclui a EXAME digital;

Opção 3: inclui trilhas + 2 MBAs online assíncronos, além de acesso a EXAME digital.

Caso o aluno escolha as opções 2 ou 3, ele pode cursar 60% de conteúdo comum às trilhas e 40% de conteúdo exclusivo do MBA de sua escolha.​ A assinatura mínima para todos os pacotes é de 12 meses.

Independentemente da escolha, o aluno tem em suas mãos a oportunidade de estar constantemente atualizado para atender às demandas de um mercado cada vez mais desafiador. Caso opte por incluir um MBA, ainda poderá sair na frente no mercado de trabalho

Segundo dados da pesquisa Especialização de Nível Superior, Semesp, de março de 2020, dos 19 milhões de graduados no Brasil, apenas 5,7 milhões possuem uma especialização. Portanto, a educação é o melhor caminho para se destacar e alavancar a carreira.

Com os MBAs da EXAME Academy, você sai pronto para dar o salto de carreira que tanto almeja. Conheça a jornada que pode ajudar você neste objetivo