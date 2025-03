Tribunal de Contas do Estado de São Paulo abre concurso com 63 vagas com salário acima de R$ 17 mil

O edital do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE SP) 2025 foi publicado no Diário Oficial com a oferta de 63 vagas para o cargo de Auditor de Controle Externo. As inscrições começam no próximo dia 13 de março e vão até o dia 24 de abril no site da Vunesp com uma taxa de R$82,00. Organizado pela Vunesp, a prova tem data marcada para 17 de junho de 2025.

A remuneração inicial é de R$17.743,05. Somam-se ainda benefícios e gratificações. Para participar, é necessário ter nível superior completo em administração, ciências contábeis, ciência econômicas, direito, engenharia civil ou gestão de políticas públicas. São 59 vagas para o cargo de Auditor de Controle Externo e 4 para Auditor de Controle Externo da área de Administração.

Os candidatos aprovados no concurso vão atuar nas cidades de São Paulo (que concentra a maior parte das vagas), Araçatuba, Araras, Fernandópolis, Araraquara, Andradina, Itapeva, Ituverava e Adamantina.

Dicas para a prova

Para Anderson Ferreira, coordenador da Carreira de Controle no Gran Concursos, ex-auditor de Controle Interno da União e professor de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) - umas das disciplinas cobradas no TCE SP, os candidatos possuem 95 dias para se preparar para uma prova que acontece em uma única etapa.

“Não há fase discursiva ou de títulos, é apenas a prova objetiva. A Vunesp tem um nível de cobrança elevado, então é importante que o candidato tenha contato com outras avaliações da banca na área fiscal e de controle para se familiarizar”, afirma.

O professor também reforça que é preciso estar preparado para se deparar com textos mais longos e cansativos. “É de se esperar uma ‘mistura’ não só das normas, mas também da jurisprudência e da doutrina, além dos últimos julgados do STF”, diz.

Conteúdo programático

Para ambos os cargos, o exame conta com 80 questões objetivas, sendo 30 de conhecimentos gerais e 50 de conhecimentos específicos. A primeira parte cobra as disciplinas de raciocínio lógico, informática, controle externo e direito constitucional.

Já na parte específica, na prova para Auditor de Controle Externo (Administração), as disciplinas a serem cobradas são:

Direito administrativo

Avaliação econômica de projetos e ativos

Matemática financeira

Contabilidade aplicada ao setor público

Administração financeira e orçamentária

Administração pública

Obras e serviços de engenharia.

Já para a prova de conhecimentos específicos do cargo Auditor de Controle Externo, acrescentam-se às 7 disciplinas listadas anteriormente para o cargo da área administrativa:

Economia do setor público

Sistema financeiro nacional

Estatística

Auditoria Governamental

Análise das demonstrações contábeis

“O conteúdo da prova de auditor na área administrativa está contido no conteúdo proposto para o cargo de auditor externo geral, que oferece mais vagas. Quem fez as provas recentes do Banco Central (BC), Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Secretaria do Tesouro Nacional, sai na frente, porque já está por dentro de temas como Economia do Setor Público e o Sistema Financeiro Nacional. Estatística, Auditoria Governamental e Análise das Demonstrações Contábeis também não são novidade para quem estuda a área de Controle”, afirma Ferreira.