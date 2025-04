Três tendências de marketing que vão impulsionar sua marca — use antes que a concorrência o supere

Quando o digital parecia ter consolidado sua supremacia no marketing, mudanças no comportamento do consumidor e custos publicitários crescentes reacenderam o interesse em estratégias híbridas.

Jillian Johnson, fundadora da PostcardMania, empresa que fatura US$ 119 milhões por ano, aponta três tendências que podem impulsionar o crescimento de marcas em 2025.

1. O digital já não entrega como antes — e isso muda a lógica da performance

A era em que bastava investir em redes sociais para gerar resultados expressivos está ficando para trás.

Dados recentes apontam que os consumidores estão mais céticos em relação ao digital: 35% dos adultos americanos fizeram uma pausa prolongada nas redes sociais por questões de saúde mental, e mais da metade acredita que essas plataformas pioraram nos últimos anos.

Em 2024, o custo médio por anúncio na Meta subiu 10%, enquanto o número de impressões cresceu apenas 6%. No Google, o aumento foi ainda mais expressivo: 25% no mesmo período.

Nesse contexto, não basta colocar anúncios no ar — é preciso otimizá-los com precisão. Profissionais de marketing que dominam análise de desempenho e ferramentas de automação ganham destaque.

2. O impresso está de volta — e as grandes marcas já sabem disso

Se o digital está mais caro e menos eficaz, o impresso reaparece como uma alternativa poderosa — e surpreendentemente atual.

A nostalgia não é o ponto: o que importa é a eficácia e a confiança que a comunicação tangível ainda gera.

3. O novo marketing tradicional: mala direta automatizada e inteligente

A nova geração de mala direta funciona de forma inteligente, acionada por comportamentos específicos dos consumidores — como o abandono de um carrinho de compras ou a ausência de resposta de um lead.

Com o apoio de plataformas de automação integradas ao CRM ou site da empresa, é possível personalizar cada envio, tornando a ação mais direcionada, eficiente e mensurável.

Profissionais que sabem conectar essas ferramentas — combinando automação digital com mídia offline — estão melhor posicionados no mercado.

