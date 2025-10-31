Três micro-hábitos que fortalecem sua liderança todos os dias e criam impacto duradouro

Female software developers discuss over the computer while sitting at a desk in the workplace. Creative businesswomen discuss the new coding program in the office. (Luiz Alvarez/Getty Images)
Assistente de SEO
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 17h08.
Muitos líderes superestimam a motivação e subestimam o poder da constância. Grandes transformações raramente acontecem de uma vez, pelo contrário, elas surgem de pequenas vitórias que se acumulam até moldar comportamentos e identidade.
A coach Annie Corriveau mostra como aplicar o conceito de Tiny Habits, criado por BJ Fogg, para desenvolver uma liderança mais humana, consciente e eficaz por meio de três pequenos hábitos . As informações foram retiradas da Medium.
Na busca por resultados, líderes tendem a buscar gestos grandiosos, como novas estratégias, discursos inspiradores ou planos ambiciosos. No entanto, a transformação real vem das ações consistentes.
De acordo com Fogg, hábitos minúsculos e repetitivos criam bases sólidas de sucesso. Pequenas atitudes, como agradecer um colega ou ouvir com atenção, formam a cultura e definem o estilo de liderança.
Você pode aprender os segredos de liderança de um dos maiores empresários do Brasil. Garanta sua vaga gratuita na Masterclass exclusiva e transforme sua forma de liderar
Liderança não se define em grandes reuniões ou anúncios públicos, mas em micro-momentos diários.
Líderes transformadores são aqueles que notam as pessoas, mantêm a palavra, agradecem genuinamente e sabem reagir com calma diante dos desafios. Pequenos gestos consistentes moldam o clima emocional da equipe e fortalecem a confiança.
Quer aprender a pensar grande, agir com clareza e se conectar com pessoas de alto nível? Inscreva-se agora e participe gratuitamente da Masterclass com Jorge Paulo Lemann
Os melhores líderes não buscam perfeição, buscam progresso contínuo. São aqueles que compreendem que o impacto vem da repetição de gestos simples, e não de mudanças radicais. Cada sorriso, cada palavra de reconhecimento e cada pausa intencional contribuem para formar hábitos de liderança duradouros.
Quando você aprende a celebrar os pequenos passos, não está apenas construindo novos hábitos, está moldando sua identidade como líder. E é essa mudança de identidade que faz o crescimento realmente acontecer.
A masterclass “Liderança com Jorge Paulo Lemann” é gratuita e online. Você terá acesso a três módulos exclusivos que ensinam a pensar grande com clareza, executar com simplicidade e eficácia e construir uma rede de pessoas talentosas para impulsionar sua carreira.
Com essa masterclass você pode:
Inscreva-se agora e garanta sua vaga gratuita para aprender com um dos maiores empresários do Brasil