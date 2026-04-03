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Três maus hábitos que indicam inteligência emocional, segundo um psicólogo

Comportamentos vistos como excesso podem revelar uma das habilidades mais valorizadas no mercado

Comportamento (Thinkstock)

Comportamento (Thinkstock)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 3 de abril de 2026 às 05h00.

Em um ambiente corporativo que valoriza respostas rápidas e decisões imediatas, profissionais que param para refletir ainda são frequentemente interpretados como indecisos. 

Estudos publicados no Personality and Individual Differences, Early Child Development and Care e Emotion Review indicam que o chamado “pensar demais” pode, na verdade, ser um sinal de inteligência emocional — uma das competências mais exigidas no ambiente corporativo atual. 

1. Repassar conversas é sinal de leitura social avançada

Revisitar mentalmente uma conversa após ela acontecer é um hábito comum entre profissionais com alta inteligência emocional. 

Longe de ser improdutivo, esse comportamento está ligado à capacidade de interpretar nuances — como tom de voz, expressões e contexto.

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Pesquisas publicadas na Personality and Individual Differences apontam que esse tipo de análise, chamado de emotional appraisal, permite compreender melhor o impacto das interações e sair do piloto automático. No ambiente corporativo, isso se traduz em comunicação mais eficiente, menor margem para ruídos e relações profissionais mais consistentes.

2. Pensar antes de agir revela capacidade estratégica

Outro comportamento frequentemente rotulado como excesso é a análise cuidadosa antes de tomar decisões. Profissionais que avaliam diferentes cenários e consideram o impacto de suas escolhas demonstram uma habilidade essencial: a tomada de perspectiva.

De acordo com estudo da Early Child Development and Care, essa competência está diretamente associada à cooperação e à redução de conflitos. No dia a dia das empresas, isso significa decisões mais equilibradas, maior alinhamento entre equipes e capacidade de antecipar riscos — atributos valorizados em cargos de liderança.

3. Analisar as próprias emoções aumenta o controle sob pressão

Observar e tentar entender as próprias reações emocionais é outro traço recorrente. Identificar sentimentos como irritação ou ansiedade e investigar suas causas faz parte do processo conhecido como affect labeling.

Segundo pesquisa publicada na Emotion Review, nomear emoções reduz sua intensidade e facilita sua gestão. Em ambientes de alta pressão, essa habilidade permite respostas mais racionais e evita decisões impulsivas — um diferencial competitivo em contextos complexos.

Assuma o controle das suas emoções

Se você percebe que muitas das suas reações no dia a dia acontecem no automático, talvez seja hora de desenvolver uma habilidade essencial para o seu crescimento: a inteligência emocional. Aprender a reconhecer o que você sente — sem fugir ou se julgar — é o primeiro passo para assumir o controle das suas decisões e construir uma trajetória mais consciente.

No curso de Inteligência Emocional do Na Prática, você aprende a alinhar suas decisões com o que realmente importa para você. Em vez de agir no impulso ou sob pressão, o conteúdo te ajuda a desenvolver clareza sobre seus valores e a transformar isso em escolhas mais conscientes, construindo uma trajetória profissional mais coerente, sustentável e com propósito.

Se você quer sair do piloto automático e transformar sua relação com desafios, frustrações e decisões, este é o momento de começar. Dê o próximo passo para desenvolver sua inteligência emocional e destravar novas possibilidades na sua carreira.

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