Três maus hábitos que indicam inteligência emocional, segundo um psicólogo

Em um ambiente corporativo que valoriza respostas rápidas e decisões imediatas, profissionais que param para refletir ainda são frequentemente interpretados como indecisos.

Estudos publicados no Personality and Individual Differences, Early Child Development and Care e Emotion Review indicam que o chamado “pensar demais” pode, na verdade, ser um sinal de inteligência emocional — uma das competências mais exigidas no ambiente corporativo atual.

1. Repassar conversas é sinal de leitura social avançada

Revisitar mentalmente uma conversa após ela acontecer é um hábito comum entre profissionais com alta inteligência emocional.

Longe de ser improdutivo, esse comportamento está ligado à capacidade de interpretar nuances — como tom de voz, expressões e contexto.

Pesquisas publicadas na Personality and Individual Differences apontam que esse tipo de análise, chamado de emotional appraisal, permite compreender melhor o impacto das interações e sair do piloto automático. No ambiente corporativo, isso se traduz em comunicação mais eficiente, menor margem para ruídos e relações profissionais mais consistentes.

2. Pensar antes de agir revela capacidade estratégica

Outro comportamento frequentemente rotulado como excesso é a análise cuidadosa antes de tomar decisões. Profissionais que avaliam diferentes cenários e consideram o impacto de suas escolhas demonstram uma habilidade essencial: a tomada de perspectiva.

De acordo com estudo da Early Child Development and Care, essa competência está diretamente associada à cooperação e à redução de conflitos. No dia a dia das empresas, isso significa decisões mais equilibradas, maior alinhamento entre equipes e capacidade de antecipar riscos — atributos valorizados em cargos de liderança.

3. Analisar as próprias emoções aumenta o controle sob pressão

Observar e tentar entender as próprias reações emocionais é outro traço recorrente. Identificar sentimentos como irritação ou ansiedade e investigar suas causas faz parte do processo conhecido como affect labeling.

Segundo pesquisa publicada na Emotion Review, nomear emoções reduz sua intensidade e facilita sua gestão. Em ambientes de alta pressão, essa habilidade permite respostas mais racionais e evita decisões impulsivas — um diferencial competitivo em contextos complexos.

Assuma o controle das suas emoções

Se você percebe que muitas das suas reações no dia a dia acontecem no automático, talvez seja hora de desenvolver uma habilidade essencial para o seu crescimento: a inteligência emocional. Aprender a reconhecer o que você sente — sem fugir ou se julgar — é o primeiro passo para assumir o controle das suas decisões e construir uma trajetória mais consciente.

No curso de Inteligência Emocional do Na Prática, você aprende a alinhar suas decisões com o que realmente importa para você. Em vez de agir no impulso ou sob pressão, o conteúdo te ajuda a desenvolver clareza sobre seus valores e a transformar isso em escolhas mais conscientes, construindo uma trajetória profissional mais coerente, sustentável e com propósito.

Se você quer sair do piloto automático e transformar sua relação com desafios, frustrações e decisões, este é o momento de começar. Dê o próximo passo para desenvolver sua inteligência emocional e destravar novas possibilidades na sua carreira.

Descubra todos os detalhes sobre o programa gratuito Inteligência Emocional e inscreva-se agora