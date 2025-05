Três lições que uma líder aprendeu sobre contratações e demissões estando há 35 anos no mercado

Fazer uma boa contratação nunca foi tarefa simples, mesmo para quem acumula décadas de experiência no comando de uma empresa.

Depois de 35 anos no mercado, Cynthia Kay, fundadora da Cynthia Kay and Company, compartilha três aprendizados valiosos sobre como avaliar talentos, identificar falhas e tomar decisões difíceis no momento certo — tudo isso a partir de vivências reais com sua própria equipe. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

1. Intuição ainda vale mais que tecnologia

Esse novo panorama evidenciou uma das lições mais duras de sua trajetória: a tecnologia, por mais avançada que seja, não substitui a sensibilidade humana na hora de contratar.

Tome decisões com um líder de alta performance: esse treinamento da EXAME + Saint Paul vai ensinar como aprimorar habilidades de gestão e tornar-se um líder de alta performance nas empresas. Tudo isso por apenas R$ 37. Garanta uma vaga aqui

Plataformas de recrutamento, testes de personalidade e inteligência artificial podem ser aliados, mas não garantem decisões infalíveis.

2. Mais que currículo: habilidades que realmente importam

Durante anos, ela seguiu uma cartilha rígida: exigência de diploma universitário, anos de experiência e certificações específicas.

Até que decidiu arriscar. Contratou um profissional com apenas um diploma de tecnólogo — e acertou.

Essa decisão reforçou outra convicção: habilidades técnicas podem ser treinadas. Já competências como comunicação, trabalho em equipe e resolução de problemas são escassas e, por isso, altamente valorizadas.

Aprimore-se em liderança e gestão com as duas maiores referências em negócios do Brasil: EXAME e Saint Paul. Participe do Pré-MBA em Liderança e Gestão, uma parceria entre EXAME e Saint Paul. Em quatro aulas 100% online (incluindo uma ao vivo), você vai descobrir o que diferencia um líder de alta performance. Treinamento com certificado, por apenas R$ 37. Comece agora mesmo. Garanta sua vaga clicando aqui

Essa abordagem é fundamental para líderes que querem formar equipes mais adaptáveis.

3. A pessoa certa para o tamanho certo

Outro ponto destacado é o desalinhamento entre o perfil do candidato e o porte da empresa.

Profissionais vindos de grandes corporações, acostumados com hierarquias definidas e recursos abundantes, podem encontrar dificuldades em ambientes mais enxutos.

Esse tipo de incompatibilidade evidencia um erro comum entre líderes: valorizar apenas a experiência prévia sem considerar a capacidade de adaptação.

Seja um líder de alta performance com esse treinamento

Tendo em vista a missão de capacitar empreendedores e líderes brasileiros, a EXAME se une à Saint Paul para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.

Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isso significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.