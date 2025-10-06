Três frases que ajudam líderes a resolver conflitos: ‘Você precisa ter tolerância ao desconforto’

Brené Brown, professora e pesquisadora da Universidade de Houston (Fonte: LinkedIn | Reprodução)
Redatora
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 11h13.
Ter uma liderança transformadora exige mais do que visão estratégica e habilidade, é preciso ter coragem para enfrentar o que muitos evitam, as conversas difíceis. A pesquisadora e autora Brené Brown, professora da Universidade de Houston e referência global em temas como vulnerabilidade e liderança corajosa, reforçou essa ideia.
Brown defende que a boa comunicação é, por essência, desconfortável, e por isso tão negligenciada nas organizações. “Não ensinamos as pessoas a se comunicar bem”, afirmou. “Uma boa comunicação é vulnerável. É difícil. Você precisa ter tolerância ao desconforto se quiser se comunicar bem e honestamente. E isso acontece em todos os níveis de uma organização, de uma família. Não importa.”
Para líderes que atuam em contextos complexos, aprender a navegar nesses momentos é mais do que uma habilidade interpessoal, é uma necessidade organizacional. As informações foram retiradas da CNBC Make It.
Especialistas em comunicação apontam frases que ajudam a conduzir conversas difíceis com mais empatia e responsabilidade — ferramentas valiosas para qualquer liderança que busca gerar impacto positivo:
Sugerida pela coach de carreira Phoebe Gavin, essa frase mostra escuta ativa e ajuda a validar o ponto de vista do outro.
Indicada por Alison Wood Brooks, professora da Harvard Business School, essa frase conduz a conversa com empatia, principalmente quando há tensão emocional envolvida.
Validar a experiência do outro e abrir espaço para entendimento mútuo é uma das atitudes mais transformadoras em qualquer relação profissional.
Em tempos de comunicação acelerada e ambientes de trabalho cada vez mais dinâmicos, líderes que dominam essas ferramentas não apenas evitam conflitos desnecessários, mas criam times mais conectados, saudáveis e produtivos.
Brené Brown afirma que vivemos um momento em que a comunicação nunca foi tão importante e tão desafiadora. Líderes, muitas vezes, preferem o silêncio ao risco de errar, mas o custo disso é alto, resultando em desalinhamento, ressentimentos e cultura de medo.
O domínio da comunicação empática e corajosa é um diferencial competitivo para qualquer profissional que deseja ocupar posições de liderança com propósito e impacto real.
Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.
A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.
Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.