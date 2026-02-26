Carreira

Três etapas simples para alcançar resultados ainda melhores no trabalho com a IA

Método estruturado orienta profissionais a extrair respostas mais completas das ferramentas de IA

Amanda de Lima
Redatora

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 15h10.

Uma técnica dividida em três etapas tem sido apontada como forma de melhorar a qualidade das respostas geradas por ferramentas de inteligência artificial. 

O método  propõe uma abordagem estruturada para interagir com modelos de linguagem. A proposta parte do princípio de que comandos simples tendem a gerar respostas genéricas, portanto, em vez de uma única solicitação isolada, a orientação é estabelecer um processo contínuo de interação, com mais contexto e direcionamento ao longo do uso. 

Veja como fazer isso com três etapas simples, mas funcionais. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

1. Preparação: contexto antes do pedido

A primeira etapa consiste em preparar o modelo antes de solicitar qualquer entrega. Em vez de pedir diretamente um resultado, recomenda-se apresentar o cenário, o objetivo do trabalho, informações relevantes e o formato esperado da resposta.

Essa preparação inclui detalhar o que está sendo desenvolvido, qual é o público-alvo e como o material será utilizado. Ao final, é indicado verificar se a ferramenta precisa de mais informações antes de avançar.

O objetivo dessa fase é reduzir ambiguidades e alinhar expectativas, aumentando as chances de o resultado atender à demanda inicial.

2. Estímulo: pedido estruturado e específico

Com o contexto definido, a segunda etapa envolve a elaboração do pedido de forma estruturada. Solicitações amplas e genéricas tendem a limitar o desempenho da ferramenta.

A orientação é incluir detalhes como quantidade de versões desejadas, formato de apresentação, canal de divulgação e características do público. Quanto mais específico for o direcionamento, maior a probabilidade de obter respostas alinhadas à estratégia.

Essa etapa marca o momento em que o usuário solicita a produção efetiva do conteúdo, já com parâmetros claros.

3. Refinamento: ajustes e melhorias

A terceira etapa prevê o aprimoramento do resultado inicial. Caso a resposta não esteja totalmente adequada, recomenda-se indicar de forma objetiva o que precisa ser ajustado.

O processo pode incluir apontar aspectos que funcionaram, elementos que precisam ser modificados e instruções detalhadas sobre como melhorar o conteúdo gerado.

Ao tratar a interação como um processo contínuo de ajustes, a técnica busca ampliar a precisão e a utilidade das respostas produzidas pelas ferramentas de inteligência artificial no ambiente profissional.

