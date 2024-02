Três coisas que você nunca deve fazer no trabalho, segundo uma especialista em RH

Valerie Rodriguez trabalhou no setor de Recursos Humanos por 10 anos. Nesse período, teve contato com altos executivos e fez treinamentos de liderança para aumentar o moral das equipes. Em conversa com o Business Insider, ela mostrou três coisas que os funcionários jamais devem fazer no ambiente de trabalho.

Não compartilhe informações particulares

É fácil se sentir confortável com seus colegas. Afinal de contas, você passa oito horas por dia com eles, se não mais. Mesmo para os trabalhadores remotos, dependendo da função, ainda há uma conexão significativa com os colegas, mas é importante lembrar que eles não são seus amigos.

O compartilhamento de informações de foro mais íntimo excessivo permite que as pessoas façam suposições ou tomem decisões por você; mesmo que isso venha de um lugar em você se sente bem, não é uma boa ideia.

Certa vez contei a um colega de trabalho sobre problemas que estava tendo com meu carro. Meses depois, surgiu uma oportunidade para que eu passasse a trabalhar em uma área maior, o que exigia que eu dirigisse para diferentes locais.

Quando meu gerente conversou comigo, ele mencionou que tinha ouvido falar sobre os problemas com meu carro e expressou preocupação com a possibilidade de eu ficar "preso no trânsito". Como resultado, a oportunidade de trabalho não foi dada a mim. Isso me fez perceber que eu não deveria compartilhar coisas da minha vida pessoal com as pessoas com quem trabalho

Não seja humilde

Aprendi a não ser muito humilde quando se trata do local de trabalho. Não quero dizer que alguém deva ser arrogante, achar que é melhor do que todos os outros ou ser um idiota. Isso também não o levará muito longe. Acredito que você pode ser gentil e empático, mas, ao mesmo tempo, não pode deixar que as pessoas passem por cima de você e não deve se colocar em último lugar em comparação com os outros.

Em minha função de RH, percebi que as pessoas bem-sucedidas tendem a ser muito diretas em relação às suas realizações e a falar mais alto, ao passo que os indivíduos muito humildes tendem a não falar sobre suas realizações ou a se defender tanto.

Como resultado, é mais fácil para elas serem preteridas em promoções e ficarem em segundo plano. Eu mesmo já acreditei muito que meu trabalho falaria por si mesmo, mas desde então aprendi que se você não se defender, ninguém mais o fará.

Não fique muito tempo nas festas

Como trabalhei em RH, já participei da organização de eventos em que tive que ficar até o fim ou apenas aparecer quando podia

Como resultado, já vi mais coisas negativas do que positivas quando se fica muito tempo em eventos da empresa.

Às vezes é o álcool em excesso, o que é esperado. Se você beber muito numa festa da firma, provavelmente não fará ou dirá coisas inteligentes, Não se esqueça do dia seguinte no escritório.

Quando as pessoas estão sóbrias elas também podem ter decisões erradas, já que estão com seus colegas de trabalho, mas em um ambiente diferente do escritório. Quando chegam ao serviço no dia seguinte, surgem rumores. Eu mesmo gosto de jogar pelo seguro e, em geral, não fico por lá mais de uma ou duas horas nas festas da empresa, a menos que seja necessário. Lembre-se sempre do dia seguinte.

O problema é o que mesmo que não se envolva em nada de ruim, se vir algo, é bem provável que o RH ou o departamento jurídico venham bater à sua porta.