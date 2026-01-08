Carreira

Três atitudes essenciais para jovens líderes conquistarem respeito e entregarem resultados

Reconhecer limites, escutar com estratégia e reaprender são pilares para liderar com eficácia desde o início

Lideranças precisam desempenhar cada vez melhor suas competências de comunicação,coaching, feedback e resolução de conflitos | OPOLJA/Shutterstock /

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10h25.

Com o avanço acelerado das gerações mais jovens no mercado de trabalho, cada vez mais profissionais assumem posições de liderança antes dos 40 anos — às vezes, bem antes disso. Mas junto com o cargo, vêm as pressões, os olhares desconfiados e o desafio de liderar equipes com mais tempo de casa, mais idade ou mais experiência.

Diante desse cenário, a transição para o novo papel exige mais do que domínio técnico, é preciso autoconhecimento, habilidade para ouvir e, principalmente, disposição para aprender o que for necessário, inclusive desaprender o que já não funciona.

Veja, a seguir, as três atitudes que líderes jovens devem ter para conseguirem mais respeito e melhorarem seus resultados. As informações foram retiradas de Fast Company.

1. Assuma o que você ainda não sabe

Uma das maiores armadilhas para líderes iniciantes é tentar parecer que têm todas as respostas. A realidade é que reconhecer limitações não apenas demonstra maturidade, como também aumenta a confiança da equipe. 

Admitir o que ainda precisa ser aprendido não enfraquece a autoridade, fortalece a credibilidade.

2. Converse mais e com as pessoas certas

Mesmo no topo da hierarquia, ninguém lidera sozinho. Em cargos de gestão, o que você ainda não sabe pode ser compensado com a escuta ativa e o diálogo com pares, líderes mais experientes e, principalmente, com o próprio time.

Ao compartilhar decisões e escutar quem está na linha de frente, o líder cria um ambiente de confiança e inovação.

3. Aprenda, desaprenda e reaprenda sempre

Chegar a uma posição de liderança não é o ponto final de uma trajetória, é o início de um novo ciclo de aprendizados. Todo dia pode (e deve) ser encarado como o “dia um” para quem lidera, e isso exige flexibilidade mental.

Para alcançar alta performance, o novo líder precisa revisitar métodos, abandonar hábitos que já não servem e absorver novas formas de pensar e agir. 

Essa mentalidade de aprendizado contínuo ajuda a cultivar uma cultura mais saudável, onde erros são vistos como etapas e o crescimento é coletivo.

