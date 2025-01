Treinamento de R$ 37 te coloca no radar das empresas que estão desesperadas por talentos

A inteligência artificial deixou de ser apenas uma tendência do futuro e se tornou, de fato, uma realidade que movimenta trilhões de dólares globalmente.

Prova disso é que a demanda por profissionais que dominam IA vem crescendo tão rápido que empresas de todos os portes — desde big techs até startups em começo de operação — estão oferecendo salários de até R$ 35 mil, de acordo com o Estudo de Remuneração 2024 da Robert Half, além de disputarem talentos com propostas cada vez mais atrativas.

Por isso, se você deseja aproveitar essa janela de oportunidades e se tornar o profissional que as empresas estão caçando, este pode ser o momento ideal para se planejar. E o melhor: existe um caminho acessível para começar.

O Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul é o primeiro passo para você imergir na carreira mais valorizada do momento.

Por que você precisa dominar a IA agora

Não é exagero dizer que estamos vivendo uma corrida global em busca de talentos de IA. Gigantes como Google, Microsoft, OpenAI, Nvidia e diversas startups estão apostando pesado em soluções de automação, algoritmos de aprendizado de máquina, análise de dados em larga escala e muito mais.

O resultado? Escassez de profissionais especializados.

De acordo com estimativas da consultoria McKinsey, a IA generativa deve movimentar até US$ 4,4 trilhões por ano globalmente, sendo que só no Brasil os investimentos devem ultrapassar US$ 1 bilhão em 2025.

A inteligência artificial não é mais tendência do futuro; ela já é parte do presente em grandes corporações e escala cada vez mais rápido para empresas de todos os portes.

Líderes como Elon Musk falam em “guerra por talentos” em IA e Bill Gates reconhece a tecnologia como a próxima grande revolução, comparando-a a grandes saltos históricos da humanidade.

Além disso, a IA vai muito além da TI: áreas de marketing, finanças, varejo e indústria também buscam especialistas para desenvolver automação, análise preditiva e estratégias data-driven. O ‘segredo’ para uma carreira valorizada, porém, está na especialização.

O que você vai aprender no Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios

Pensando em capacitar rapidamente quem deseja aproveitar essa janela, a EXAME e a Saint Paul criaram o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios. São quatro aulas que incluem fundamentos, cases práticos e um encontro ao vivo para tirar dúvidas diretamente com o professor.

Confira a programação completa:

AULA 1 – A GRANDE TRANSFORMAÇÃO ARTIFICIAL

Como a IA chegou a um mercado de trilhões de dólares: entenda por que empresas como Google, Microsoft e Nvidia investem pesado na tecnologia;

Cases de sucesso para você se inspirar: conheça exemplos de organizações que estão dominando a corrida da IA e gerando resultados extraordinários;

Primeiros passos para quem quer começar: descubra as ferramentas e conceitos essenciais para aplicar IA no seu dia a dia profissional.

AULA 2 – AS 4 ETAPAS PARA O SEU SUCESSO PROFISSIONAL COM IA

História de quem já chegou lá: saiba como Miguel Lannes Fernandes, hoje Chief A.I. Officer da EXAME e Saint Paul se tornou um dos maiores especialistas em IA do Brasil;

As fases de desenvolvimento: identifique as 4 etapas para evoluir de iniciante a especialista em IA;

Como colocar a mão na massa: confira dicas práticas para aprender algoritmos, plataformas e técnicas de IA que podem acelerar sua carreira.

AULA 3 – OS CAMINHOS DO ESPECIALISTA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Por que as empresas estão desesperadas por talentos de IA: entenda como a escassez de profissionais qualificados abriu oportunidades únicas de crescimento.

Áreas de atuação e perfis profissionais: descubra as 3 principais frentes de trabalho em IA – desde o papel de cientista de dados até consultores e gestores de projetos.

Plano de carreira estruturado: crie uma rota clara para conquistar as melhores vagas do mercado, seja em grandes corporações ou em startups promissoras.

AULA 4 – TORNE-SE UM ESPECIALISTA EM IA: SUA JORNADA AO VIVO

Sessão de perguntas e respostas com o professor: tire dúvidas em tempo real com Miguel Fernandes, que vai compartilhar suas experiências e segredos do setor.

Mentoria direta: encontre soluções personalizadas para os desafios que você enfrenta no trabalho ou em projetos pessoais.

Próximos passos para o sucesso: saiba como continuar se aperfeiçoando após concluir o treinamento e como turbinar seu currículo com um certificado exclusivo EXAME + Saint Paul.

Tudo isso está disponível por apenas R$ 37.

