Transição ou expansão de carreira? CHRO da Neohype propõe um novo olhar sobre mudanças profissionais

Ana Alice Limongi Gasparini gosta de propor um exercício simples a quem conversa com ela sobre carreira. Ela pede para a pessoa repetir duas frases em voz alta: "estou fazendo uma transição de carreira" e "estou fazendo uma expansão de carreira". Depois, pergunta o que muda na sensação de quem ouve.

A resposta, segundo ela, costuma revelar por que o vocabulário usado no mercado de trabalho pesa tanto quanto os fatos que ele descreve.

CHRO da Neohype, empresa especializada em integrar tecnologia e customer experience para impulsionar a transformação, a eficiência operacional e resultados reais nos negócios, e membro do Clube CHRO da EXAME, defende que o termo “transição de carreira” pode transmitir uma ideia de ruptura. Em seu lugar, propõe um novo olhar: o de “expansão de carreira”.

A tese não é apenas semântica: para ela, a forma como profissionais e empresas narram uma mudança de área determina se o colaborador arrisca mais ou se retrai, e se a companhia retém talento ou empurra gente para o mercado.

Da advocacia ao RH

A trajetória de Ana Alice começou no Direito. Ela passou pelo Procon SP e pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo antes de ampliar sua atuação para Recursos Humanos, movimento que começou em uma empresa de software posteriormente adquirida pela TIVIT.

Após quase dez anos na companhia, seguiu sua trajetória na Neobpo, que nasceu a partir de um spin off e hoje é a Neohype. Ao longo desse percurso, ampliou sua atuação, incorporando novas responsabilidades e diferentes áreas. Atualmente, lidera Pessoas e Cultura.

É dessa mudança de campo, do jurídico para a gestão de pessoas, que nasce a reflexão que ela leva para o mercado.

"Transição de carreira sugere deixar algo para trás. Expansão de carreira é levar todo o repertório construído para novos espaços e ampliar onde você pode gerar valor"Ana Alice Limongi Gasparini, CHRO da Neohype

Segundo ela, quando a mudança é lida como ruptura, o profissional tende a sentir que precisa abandonar o que já construiu. Quando é lida como expansão, o conhecimento anterior vira ativo, não passivo.

Mapear o capital intelectual antes de julgar o currículo

Para Ana Alice, A mudança dessa narrativa passa pelo RH, mas também pela forma como as lideranças enxergam e estimulam a mobilidade interna. "Eu não passo a olhar aquele candidato só para a posição que eu vou ofertar, mas o quanto ele pode complementar o desafio que vai assumir", afirma.

Ela cita como exemplo um analista financeiro que migra para uma área de delivery: se a empresa deixar claro o valor da bagagem matemática que ele carrega, o profissional chega mais disposto a contribuir.

O segundo passo, segundo ela, é estrutural. Ana Alice defende o mapeamento de capital intelectual como ferramenta de gestão, disponível para qualquer gestor que receba um colaborador com trajetória multidisciplinar. "Isso é ouro para quem vai trabalhar com aquele profissional", diz.

Ana Alice Limongi Gasparini, CHRO da Neohype

A pergunta que constrange

Nem toda conversa sobre expansão de carreira é simples, mesmo dentro da própria empresa.

Ana Alice aponta que a pergunta mais delicada costuma vir do gestor atual, quando um colaborador manifesta interesse em migrar de área: "por que você quer sair daqui". Para ela, quando a liderança reage a partir de uma lógica de retenção a qualquer custo, sem reconhecer que o profissional pode gerar valor em outra frente, a companhia perde a oportunidade de reter esse talento dentro da própria organização.”

“Você forma um time múltiplo e, se o próprio colaborador já traz essa multiplicidade, é excelente. Reconhecer e aproveitar esse repertório estimula o crescimento interno e reduz a rotatividade”, afirma.

A recomendação prática é inverter a lógica: modelos mais abertos de movimentação interna podem favorecer a retenção, porque ampliam as possibilidades de desenvolvimento sem que o profissional precise buscar esse crescimento fora da organização. Rotatividade, satisfação e clima organizacional são, para ela, os indicadores que mais capturam esse efeito.

Carreiras híbridas não são exclusividade da geração Z

Questionada sobre profissionais mais jovens que já entram no mercado pensando em atuar em mais de uma frente, Ana Alice pondera que essa forma de construir carreiras mais múltiplas já não é uma característica exclusiva das novas gerações." Já existe uma contaminação dessa característica de não ser mais mono carreira", diz.

Sua recomendação para quem opta por dividir a atuação entre duas áreas é direta: fazer as duas bem feitas, com organização, porque a desorganização do processo compromete a performance nas duas frentes ao mesmo tempo.

Nem toda mudança profissional é necessariamente uma expansão. Há movimentos que representam, de fato, uma ruptura. O ponto é não tratar toda mudança de carreira como se o profissional precisasse começar novamente do zero.

No fim, a reflexão de Ana Alice se resume a uma ideia que ela repete de formas diferentes ao longo da conversa: a linguagem usada para descrever uma mudança de carreira não é detalhe de forma, é o que decide se um profissional vai se sentir autorizado a arriscar ou se vai preferir guardar o que já sabe para si.