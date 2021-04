Trainee do Nubank? Empresa lança programa de formação em produtos

O Nubank abriu inscrições para um novo programa de contratação e formação na área de produtos digitais com formato semelhante ao tradicional programa de trainee.

O programa de formação de Product Managers é focado em pessoas no início da carreira ou em transição para uma nova área, com graduação em curso ou completa em qualquer área. Em 12 meses, os contratados passarão por uma formação teórica e prática na área de produtos.

Nesse primeiro ano, as pessoas serão Associate Product Managers, o cargo iniciante da área. Depois, os integrantes da turma poderão assumir o cargo de Product Manager.

Segundo a descrição da vaga no blog da empresa, esse profissional fica no meio do caminho entre tecnologia, design e negócio, e é o responsável pela sinergia entre essas áreas e a criação de produtos digitais.

Por causa da natureza da função, os participantes do programa vão aprender habilidades como design, pesquisa, análise de dados e lógica de programação.

Para se candidatar, é necessário ter interesse pela área de produtos, mas não ter experiência prévia nessa função. Também é necessário ter conhecimento básico de inglês e disponibilidade para trabalhar em horário integral.

Por causa da pandemia, o trabalho será inicialmente em home office e pessoas de qualquer lugar podem se inscrever. No entanto, o Nubank pede pela disponibilidade de mudança para São Paulo após a pandemia.

Os interessados podem realizar as inscrições pelo site até o dia 30 de abril.

