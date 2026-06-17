Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Tradição e algoritmo: a fórmula do Bandeirantes para dominar vestibulares nacionais e IA

Em episódio da série documental Educação e Futuro, da EXAME, o Colégio Bandeirantes detalha como equilibra o rigor das aprovações nacionais e internacionais com uma robusta governança digital, uso ético de IA e acolhimento socioemocional

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 17 de junho de 2026 às 15h05.

Como uma escola com mais de 80 anos de tradição, famosa por liderar o ranking de aprovações na Fuvest, consegue se manter na vanguarda na era da Inteligência Artificial?

No Colégio Bandeirantes, em São Paulo, a resposta para esse desafio não foi rejeitar a tecnologia, mas transformá-la em um pilar de governança digital e cidadania ética. Nascido como um espaço multicultural para filhos de imigrantes, o "Band" soube atualizar seu DNA cosmopolita para se consolidar como um polo de inovação educacional conectado com o mundo.

“O grande segredo do Band é estar sempre buscando ser pioneiro, observando as melhores práticas de educação no mundo para continuar escrevendo essa história”, pontua Helena, uma das lideranças pedagógicas da instituição. Para ela, o rigor acadêmico não se dissocia do repertório humano.

O objetivo atual da escola vai muito além de treinar estudantes para exames: o foco é usar a efervescência cultural e a pluralidade de ideias para moldar líderes globais.

Duas portas para o futuro: vestibulares nacionais e globais

Se a fama de mercado do Bandeirantes foi pavimentada pelas listas de aprovados da USP, Unicamp e Unifesp, o final da década de 1990 exigiu uma virada de chave estratégica. Percebendo o desejo crescente das famílias em enviar seus filhos para graduações no exterior, o colégio estruturou um robusto Departamento Internacional e de Carreiras (Counseling).

O diferencial do modelo é manter as opções em aberto, dando ao aluno o suporte necessário para decidir seu percurso com maturidade, sem a necessidade de anular o cenário nacional em detrimento do internacional. "Tive um apoio muito grande do departamento internacional em relação a cartas de recomendação e transcrição de notas. Isso me auxiliou muito na escolha de carreira", relata o ex-aluno Felipe.

Essa preparação global é sustentada por três pilares fundamentais:

  • Formação Trilingue: O inglês, pilar histórico da escola, ganhou a companhia do espanhol ao longo da grade curricular, garantindo que o estudante termine o ciclo de estudos absolutamente apto nas duas línguas estrangeiras.

  • Metodologia STEAM: A integração entre Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática acontece por meio de projetos práticos e dinâmicas de grupo, estimulando a autoavaliação e o pensamento crítico.

  • Iniciação Científica Precoce: Os alunos entram em contato com a estrutura acadêmica de nível superior ainda no Ensino Médio. "Aprendemos a fazer artigos científicos, e na faculdade isso foi um grande diferencial. Eu já cheguei com essa bagagem", destaca Daphine, ex-aluna do colégio.

Tecnologia com propósito e governança digital de IA

O uso intensivo de tecnologia sempre esteve no DNA do Bandeirantes, mas na era da Inteligência Artificial Generativa, a instituição escolheu liderar pelo viés da responsabilidade. Embora o uso recreativo de celulares seja proibido, a tecnologia para fins pedagógicos é amplamente estimulada e integrada ao dia a dia. Todos os professores do corpo docente têm acesso a ferramentas de IA, amparados por um manual e um guia de implementação que ditam as regras do uso ético da tecnologia em cada disciplina, em total conformidade com a LGPD.

Na prática, a recepção dos alunos a essa "alfabetização digital" tem sido altamente saudável. "Os professores de biologia disponibilizaram uma IA onde podíamos pedir para ela criar flashcards, questões sobre a matéria e mapas mentais. Essa relação saudável com a tecnologia foi muito importante para o nosso aprendizado", relembra a estudante Daniela.

Essa maturidade digital provou-se valiosa em momentos de crise. O colégio atravessou o período da pandemia sem sofrer quebras no ritmo de aprendizado, graças a uma plataforma virtual rica que já contava com aulas síncronas, gravadas, avaliações e atividades dinâmicas integradas.

O aluno no centro: esporte, protagonismo e suporte emocional

O Bandeirantes defende que a excelência acadêmica só se sustenta se o ambiente fora das salas de aula for igualmente estimulante. O protagonismo juvenil ganha vida em iniciativas geridas pelos próprios estudantes, como o Band Invest (focado no mercado de investimentos), o Clube de Música e as disciplinas eletivas flexíveis que permitem ao aluno testar suas aptidões antes de escolher a carreira.

O equilíbrio entre a alta performance e a saúde mental é mediado pela Comissão de Cuidado e Apoio — onde os próprios alunos ajudam a identificar casos de isolamento ou bullying — e por um canal direto de apoio psicológico. "Pressão, ansiedade e todos os sentimentos que sentimos no contexto do vestibular... o Band está muito junto. Conseguimos marcar horário, conversar, colocar para fora e nos sentirmos acolhidos de fato", relata Daphine.

Essa blindagem emocional é testada em um dos rituais mais intensos da escola: a rotina de simulados trimestrais, que reproduzem fielmente as 5 horas de duração, o tipo de caneta exigido e o rigor com os horários de fechamento dos portões dos grandes exames. O objetivo é habituar o aluno ao estresse da prova para que o processo ocorra de forma natural.

Para descompressão e desenvolvimento de competências como disciplina e liderança, o colégio aposta fortemente no esporte, contando com mais de 700 atletas integrados ao seu Departamento de Educação Física.

Ao final da jornada, o Band redefine o próprio conceito de sucesso. Para a instituição, o topo da lista de aprovação é consequência de um processo humanizado. "O importante é impactar o seu mundo. Se o aluno fizer a diferença no seu prédio, no seu bairro, na sua comunidade ou na sua empresa, já é algo para celebrarmos", conclui Helena.

Série documental educação e futuro

Esta jornada que une o rigor acadêmico tradicional à vanguarda da educação digital é o foco deste episódio da série documental Educação e Futuro, uma produção original da EXAME.

O projeto investiga os bastidores e as metodologias das instituições de ensino que estão redefinindo as fronteiras da aprendizagem e preparando as novas gerações para um mercado dinâmico e globalizado.

O episódio completo está disponível no canal oficial da EXAME no YouTube.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingGraduaçãoEarly DecisionGraduação Escola de Negócios Saint Paul

Mais de Carreira

Minerva Foods abre inscrições para programa de estágio com mais de 50 vagas

As 8 lições de carreira da CEO da Decolar: ‘Você não precisa ser bom em tudo’

Pesquisa revela o que os jovens talentos mais valorizam em uma empresa — e não é salário

'Ninguém vira executivo sabendo só a própria técnica': o repertório estratégico molda a liderança

Mais na Exame

Mercados

Fed mantém juros nos EUA pela quarta vez seguida

Um conteúdo Bússola

Opinião: comunicação corporativa virou ativo estratégico da reputação

Inteligência Artificial

Samsung ganha espaço em chips de IA com fila cheia na TSMC

Brasil

Lula tem encontro com Zelensky durante cúpula do G7 e conversam sobre guerra entre Rússia e Ucrânia