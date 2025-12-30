Trabalho remoto na Europa rende seis dígitos a americana que quitou US$ 100 mil em dívidas

Aos 34 anos, a americana Vanessa Wachtmeister vive em Berlim e trabalha remotamente como product manager em uma empresa de tecnologia para o setor de viagens.

Com um salário anual de seis dígitos, ela transformou sua vida financeira, quitou US$ 100 mil em dívidas estudantis e hoje investe parte considerável da renda em aposentadoria e aplicações. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Morando na Europa desde 2018, ela encontrou na Alemanha o ambiente ideal para aliar renda robusta a um custo de vida mais acessível, algo que seria impensável nos Estados Unidos, onde o aluguel de um imóvel como o seu comprometeria metade da renda.

Aprenda como transformar carreiras em oportunidades globais. Desenvolva competências que maximizam seu valor no mercado. Participe do Pré-MBA em Finanças Corporativas por R$ 37.

De Los Angeles a Berlim

Vanessa e o marido vivem em um apartamento de 100 m² com varanda, piso aquecido e janelas panorâmicas. Pagam US$ 1.037 de aluguel, bem abaixo da média de grandes cidades americanas. Suas despesas mensais com saúde, transporte e alimentação são igualmente acessíveis, o que libera espaço no orçamento para investir e empreender.

Todos os meses, ela destina cerca de US$ 1.000 a contas de aposentadoria e corretoras, prática incomum entre profissionais que ainda estão na faixa dos 30 anos, mas que demonstra maturidade financeira e visão de longo prazo.

Home office na construção da liberdade financeira

Trabalhar remotamente foi o divisor de águas. A flexibilidade de horários, a economia com deslocamentos e a possibilidade de equilibrar melhor o tempo fizeram com que Vanessa aumentasse sua produtividade e, ao mesmo tempo, tivesse energia para se dedicar ao seu negócio paralelo: o Wander Onwards, um blog de viagens e consultoria de relocação para expatriados, que já soma mais de 700 mil seguidores nas redes sociais.

O trabalho remoto permitiu que ela construísse duas fontes de renda: uma vinda do emprego estável com salário alto, outra do seu negócio digital. Essa estrutura a coloca em um novo patamar profissional, com estabilidade e crescimento contínuo.

PRÉ-MBA EM FINANÇAS CORPORATIVAS: Compreenda como combinar habilidade profissional com disciplina financeira para criar liberdade e segurança. Participe do treinamento por R$ 37.

Cultura favorece finanças saudáveis

Viver em Berlim também contribui para sua estabilidade. O estilo de vida local prioriza o consumo consciente, o acesso a alimentos orgânicos e serviços públicos acessíveis. Além disso, seu plano de saúde privado cobre terapias, massagens e até tratamentos de burnout em clínicas especializadas.

Vanessa também participa de redes como a Amela, um grupo de apoio a mulheres empreendedoras e expatriadas. A troca com outras profissionais fortalece seu networking e ajuda a identificar oportunidades de negócio e crescimento profissional.

De endividada a investidora

O sucesso de Vanessa veio de uma combinação de habilidade profissional, domínio de ferramentas digitais, disciplina financeira e decisões bem fundamentadas.

A escolha por viver fora dos EUA e estruturar a carreira remotamente resultou em liberdade, segurança e independência.

Hoje, como cidadã alemã naturalizada, ela personifica um novo perfil de profissional das finanças corporativas: aquele que entende seu valor no mercado global e sabe como estruturar sua vida para colher os frutos de uma gestão financeira eficaz.

Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$37,00.

Quatro aulas 100% online (a última ao vivo)

Foco em gestão financeira, tomada de decisão e planejamento estratégico

Certificado EXAME + Saint Paul

Torne-se o profissional que o mercado valoriza com a EXAME + Saint Paul. Faça um pré-MBA com três horas de duração e quatro aulas práticas. Clique aqui e faça sua inscrição.