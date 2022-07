Trabalho remoto: evento gratuito conecta desenvolvedores com vagas no exterior

Com um mercado cada vez mais acirrado para profissionais de tecnologia, é comum que desenvolvedores e programadores procurem por vagas no exterior. Para aqueles que buscam uma carreira internacional no setor, com chances de conseguir uma vaga remota em grandes polos de tecnologia, um evento gratuito pode ajudar.

Neste sábado, 16, a Turing, startup americana de consultoria e TI focada em conectar desenvolvedores a empresas por meio da Inteligência Artificial, promove a segunda edição do Jump Start, evento online, gratuito, que reúne dicas e informações valiosas para os desenvolvedores brasileiros que buscam uma posição em uma empresa líderes no ramo da tecnologia.

Durante o evento, que terá duração de 3 horas e será transmitido totalmente em português, os participantes entenderão melhor sobre quais são os passos para avançar no processo de aplicação para as vagas, além de saber quais são os testes solicitados para que a pessoa avance no processo.

As sessões virtuais do Jump Start incluirão treinamento prático com representantes da Turing. Eles vão interagir diretamente com os participantes para ajudá-los a se familiarizar rapidamente com o processo de recrutamento da empresa, testes de habilidades, desafios de programação, entrevistas técnicas e preparação para entrevistas da empresa.

Os palestrantes no evento, todos desenvolvedores parceiros da Turing, poderão ser uma ótima forma de se conectar com trabalhadores de outros países, já que uma grande parte dos palestrantes é estrangeira, e criar uma rede de contatos importante no mercado.

“A missão da Turing é destravar o potencial humano e conectar os desenvolvedores mais talentosos, independentemente da sua localização, a oportunidades totalmente remotas em algumas das principais empresas do mundo”, explica Fernando Rych, gerente sênior de Comunidades LATAM da Turing.

“Eventos como o Jump Start nos ajudam a mostrar e reforçar ainda mais nosso compromisso com os profissionais brasileiros de tecnologia interessados em atuar em companhias internacionais”, finaliza o executivo. Ainda segundo a empresa, o plano para 2022 é realizar cerca de mais de 60 eventos de capacitação para profissionais de tecnologia no Brasil.

Como acompanhar o evento

O evento começa às 10h da manhã deste sábado e pode ser acompanhado pelo site oficial do programa. A transmissão será ao vivo e em português. O encerramento, marcado para 13h15, terá uma sessão final de perguntas dos participantes para os desenvolvedores e profissionais da Turing.

