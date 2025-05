Trabalho remoto: essas 8 empresas estão com vagas home office abertas no Brasil e no exterior

A busca por flexibilidade, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e ambientes inovadores segue forte entre os profissionais de tecnologia — e várias empresas estão respondendo com vagas 100% remotas, jornadas CLT e benefícios que vão além do tradicional.

Na nova seleção de oportunidades da plataforma Remotar, empresas brasileiras e internacionais oferecem posições abertas com foco em tecnologia e produto. Entre os destaques, estão companhias como Ília Digital, PicPay, Leega, Spread Tecnologia e Mercado Bitcoin, além de multinacionais como Chainlink Labs, Braintrust e Dandy.

Veja a seguir algumas das oportunidades mais promissoras do momento:

Empresas nacionais

Ília Digital

Com atuação no Brasil, EUA e Espanha, a Ília desenvolve produtos digitais para setores como finanças, mobilidade e saúde. Entre seus clientes estão BMW, Santander e Caixa Seguradora. A empresa oferece trabalho 100% remoto, jornada CLT de 40h semanais, horários flexíveis e benefícios como plano de saúde e odontológico (sem coparticipação), auxílio home office, plano de saúde pet e programas de desenvolvimento interno, como a ília University.

Leega

Especialista em dados, nuvem e inteligência artificial, a Leega tem mais de 20 anos no mercado e atuação também em Portugal. O ambiente colaborativo e ético é um diferencial. A empresa oferece trabalho remoto, horários flexíveis e foco em capacitação contínua.

Mercado Bitcoin

A maior plataforma de criptoativos da América Latina tem vagas para quem quer trabalhar no universo Web3. Além de modelo remoto, os colaboradores têm acesso a benefícios como auxílio-creche, PLR, day off no aniversário, Beneflex, Gympass e plano de saúde para dependentes.

PicPay

Com mais de 30 milhões de usuários, a fintech oferece posições CLT e trabalho remoto para áreas de tecnologia e produto. A empresa valoriza inovação, agilidade e impacto social.

Spread Tecnologia

Com 35 anos de atuação em TI e transformação digital, a Spread oferece plano de saúde, apoio ao home office, Gympass e licenças estendidas. A empresa está em busca de talentos que queiram crescer em projetos diversos.

Empresas internacionais

Braintrust

A comunidade opera com contratos inteligentes e remuneração em tokens. Ideal para quem busca autonomia total e projetos globais.

Chainlink Labs

Responsável por uma das principais redes de oráculos blockchain, a empresa fornece infraestrutura para o universo DeFi. Os colaboradores têm trabalho remoto, férias flexíveis e suporte completo à saúde.

Dandy

Fundada em Nova York, a healthtech digitaliza o trabalho de laboratórios odontológicos. Está contratando brasileiros para posições remotas em engenharia de software, design, operações e ciência de dados.

