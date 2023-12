Trabalho remoto em 2024: Veja as vagas de home office disponíveis nesta semana

Para você que busca trabalhar em outra cidade, estado ou país, o trabalho remoto pode te dar a liberdade geográfica que você tanto busca.

Abaixo, estão algumas vagas em empresas nacionais e internacionais para quem busca trabalhar home office – com possibilidade de ganhar até em outra moeda.

Vagas nacionais

Caju Benefícios

A empresa Caju é uma plataforma cujo objetivo é concentrar benefícios corporativos em um cartão de bandeira Visa.

A empresa possui sede em São Paulo, porém permite atuação 100% remota. Dentre os benefícios destacam-se plano de saúde sem coparticipação, Gympass e Zenklub, auxílio creche para crianças até 5 anos, e claro, o próprio cartão Caju para utilização de benefícios como auxílio refeição, alimentação, mobilidade, saúde, home office, entre outros.

Inscrições: Acesse a página de vagas da Caju.

iFood

A foodtech disponibilizou durante a pandemia uma série de iniciativas e benefícios para viabilizar o trabalho remoto. Entre eles, destacam-se subsídio financeiro para que seus funcionários possam equipar seus espaços de trabalho ou ainda atuar de coworkings espalhados pelo Brasil.

É importante destacar que nem todas as vagas permitem atuação remota, mas você confere algumas das vagas home office no link a seguir:

Inscrições: acesse a página de vagas do iFood para ver as oportunidades remotas.

Pipefy

Pipefy é uma ferramenta online que otimiza processos de negócios, capacitamos cada “executor” a organizar e controlar seu trabalho em um único lugar, agilizando e automatizando processos e integrando-se a ferramentas sem uma única linha de código.

Atualmente, mais de 500 pessoas trabalham na empresa em 7 países, de forma remota ou híbrida, para facilitar a vida de mais de 3 mil empresas que utilizam o Pipefy em mais de 180 países.

Inscrições: Veja as posições abertas para as áreas de Marketing e Vendas na página de vagas da Pipefy.

Vitascience

A Vitascience é uma empresa brasileira, produtora de cursos digitais, suplementos e eventos, que busca a promoção da saúde verdadeira dos brasileiros.

A empresa oferece atuação 100% remota, contratação PJ e bônus trimestral, e está com vagas abertas para:

Vendedora / marketing digital

Supply chain pleno

Designer gráfico pleno

Analista de tráfego pleno

Inscrições: acesse o site da Remotar para ver as oportunidades disponíveis.

VTEX

A VTEX é uma plataforma de comércio digital no mercado brasileiro, destinada a empresas para marcas e varejistas que desejam construir uma estratégia de comércio digital preparada para o futuro. Com uma equipe de especialistas em comércio digital, ela permite que as empresas alcancem um time-to-market mais rápido, entrem em contato com seus clientes em qualquer canal e descubram novas áreas de crescimento.

A empresa oferece contratação CLT e diversos benefícios como Cartão Flash, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, Gympass entre outros.

Inscrições: Veja as posições que permitem atuação na modalidade home office no site Remotar.

Vagas Internacionais

micro1

A empresa americana micro1 tem uma promessa bastante audaciosa de integrar humanos e IA para construção de software de alta performance e precisão. A startup acredita que, em poucos anos, ela possibilitará que seus clientes tenham um MVP em poucos minutos, e posteriormente, escalar seu negócio com o time de engenheiros disponíveis em sua base de talentos.

Inscrições: Para atingir esse objetivo, a empresa está com vagas abertas na área de Tecnologia e Design. Acesse o site da Remotar para ver as vagas disponíveis.

Polygon Labs

Para quem deseja trabalhar com Web3 e blockchain, Polygon Labs desenvolve soluções de escalonamento Ethereum para protocolos Polygon. Adepta do remote first, a empresa conta com mais de 500 funcionários espalhados pelo mundo e oferece diversos benefícios relacionados à saúde, auxílio home office e desenvolvimento de carreira. Confira algumas vagas selecionadas pela Remotar:

DeFi Solutions Architect

Financial Analyst

Staff Security Engineer (Rust)

Inscrições: Veja os requisitos na página de vagas da Polygon Labs.

Strider

A plataforma de contratação da Strider é uma solução de ponta a ponta que permite encontrar e contratar talentos de engenharia remotos previamente avaliados através de um processo de verificação rigoroso, que ajuda as empresas a economizar tempo e dinheiro, selecionando apenas candidatos com fortes habilidades técnicas comprovadas.

A empresa está com diversas vagas abertas na área de Tecnologia, para as senioridades pleno e sênior.

Inscrições: Acesse o site da Remotar para ver as vagas disponíveis.