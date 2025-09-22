Trabalho duro ou genialidade? A ciência revela o que mais motiva profissionais

A ideia de que o sucesso vem do talento tem perdido espaço diante de uma evidência científica crescente: esforço e persistência mostram-se mais eficazes.

Essa é a principal conclusão de uma pesquisa publicada na Basic and Applied Social Psychology, analisada pelo especialista Jeff Haden para a Inc. Magazine.

Segundo o estudo, pessoas que se inspiram em figuras reconhecidas pelo seu esforço, como o inventor Thomas Edison, obtêm desempenho superior em tarefas práticas em comparação com aquelas que se inspiram em gênios como Albert Einstein.

Na prática, o que o estudo revela é que seguir exemplos de dedicação e trabalho duro é mais eficaz para impulsionar a performance do que mirar em talentos considerados inatingíveis.

O que isso muda?

Essa descoberta tem implicações diretas para o universo da liderança e da gestão. Em um ambiente corporativo cada vez mais voltado para resultados sustentáveis, a capacidade de manter times motivados, mesmo diante de desafios constantes, é essencial.

Para especialistas, líderes que adotam posturas baseadas na valorização do esforço e da disciplina conseguem formar equipes mais resilientes e comprometidas.

Além disso, a escolha de modelos de inspiração tem relação direta com o autoconhecimento. Segundo Haden, tendemos a admirar pessoas nas quais enxergamos aspectos semelhantes aos nossos — ainda que em potencial.

Por isso, optar por se espelhar em profissionais que alcançaram sucesso por meio de esforço contínuo contribui não só para aumentar a motivação pessoal, mas também para criar um senso de realismo e aplicabilidade em relação aos próprios objetivos.

Uma lição para gestores e líderes

Promover uma cultura que valoriza o progresso contínuo, o aprendizado com erros e a superação de desafios diários é mais eficiente do que cultivar o culto ao talento. Em vez de esperar por estrelas brilhantes, o mercado tende a recompensar quem se desenvolve, aprimora suas habilidades e mostra consistência ao longo do tempo.

No fim das contas, não se trata de descartar a inspiração em nomes notáveis. Trata-se de compreender que a verdadeira motivação nasce daquilo que parece possível, real e alcançável com esforço. E é esse tipo de inspiração — baseada em suor, não em genialidade — que molda líderes capazes de crescer, formar equipes sólidas e atingir resultados extraordinários.

