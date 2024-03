Trabalhe de qualquer lugar do mundo: veja as vagas home office disponíveis nesta semana

Para você que busca liberdade geográfica enquanto trabalha, o home office é a oportunidade ideal.

Veja a lista de empregos remotos com vagas em empresas nacionais e internacionais, com possibilidade de ganhar em dólar, além de diferentes benefícios.

Vagas nacionais

Agência Mestre

Especializada em Marketing Digital, a Agência Mestre começou em 2008 na cidade de Itajubá (MG) oferecendo apenas serviços de SEO. Com o passar do tempo e à medida em que crescia, a agência passou a oferecer também a criação de sites e mídia online, entre outros, além de ter mudado seu escritório para São Paulo.

Suas vagas são para trabalho remoto e a empresa também oferece benefícios como auxílio home office, assistência médica e odontológica, day off no aniversário, entre outros.

Inscrição: Veja as posições abertas no site da Remotar.

Cadastra

A Cadastra é uma empresa global de soluções de marketing, estratégia de negócios, tecnologia, dados e analytics. A empresa possui atuação híbrida e remota, com funcionários espalhados ao redor do Brasil e Reino Unido.

No que se refere a benefícios, a empresa oferece cartão Flash, plano de saúde e odontológico de acordo com sua localidade, licença maternidade e paternidade estendidas, entre outros.

Inscrição: Veja as vagas abertas nas áreas de tecnologia e administrativa na página de vagas da Cadastra.

Checklist Fácil

Pertencente do Grupo Softplan, a Checklist Fácil é uma empresa de checklist eletrônico, que ajuda empresas de todos os setores a otimizar e padronizar seus processos de checagem, inspeção, auditoria e vistoria.

A empresa, que detém uma longa lista de benefícios, está com vagas abertas nas áreas de tecnologia, dados e marketing.

Inscrição: Veja as vagas de home office disponíveis no site da Remotar.

Contabilizei

A Contabilizei é um escritório de contabilidade focado em abertura e gestão de CNPJs. Atualmente a empresa atende mais de 50 mil clientes espalhados em mais de 50 cidades do Brasil.

A empresa oferece a modalidade remota de trabalho para a maior parte de suas posições, além de diversos benefícios como plano de saúde e dental, vale refeição e alimentação, Gympass, entre outros.

Inscrição: Para ver as oportunidades remotas, acesse a página de vagas da Contabilizei.

Zenvia

A Zenvia oferece uma plataforma que empodera as empresas a criar experiências únicas de comunicação para seus clientes finais. Se você já interagiu com um chatbot, foi atendido por um canal de suporte em redes sociais ou fez uma compra por WhatsApp, é provável que a Zenvia esteja por trás da solução.

Com uma longa lista de benefícios, a empresa possui sede em São Paulo, porém oferece atuação remota e conta com cerca de mil funcionários espalhados pelo Brasil.

Inscrição: Veja as posições remotas para diversas áreas no site da Remotar.

Vagas internacionais

EPAM

EPAM Anywhere é uma plataforma global de empregos que oferece oportunidades de trabalho remoto para profissionais de tecnologia. Com atuação 100% remota, a empresa oferece possibilidade de atuação global encaixada ao seu estilo de vida.

As vagas são para diversas áreas em Tecnologia, e a empresa oferece descontos em diversos lugares, auxílio para saúde de acordo com o país em que reside, e férias.

Inscrição: Acesse o site da Remotar para ver as oportunidades remotas disponíveis.

ShakaCode

Fundada em 2011, a ShakaCode é uma consultoria global de software especializada no desenvolvimento de aplicativos web e móveis, escalonáveis ​​e de alto desempenho. A empresa atua de forma 100% remota e com profissionais ao redor do mundo, sendo uma boa parcela de funcionários brasileiros.

Inscrição: Acesse o site da Remotar para ver as posições abertas em Tecnologia.

Superside

A Superside ajuda mais de 450 marcas a obter designs e peças criativas em grande escala. Através de um serviço de assinatura de design, as equipes de marketing e criação podem desobstruir o design, avançar com mais rapidez e gerar um desempenho criativo mais confiável.

Alguns de seus clientes são Google, Meta, Amazon, Salesforce, Red Bull e Boston Consulting Group com criação de publicidade, design de marca, produção de vídeo e muito mais.

Inscrição: Veja as oportunidades na página de vagas da Superside em criação que permitem atuação de profissionais brasileiros.