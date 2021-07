Trabalhar e estudar no Canadá? Evento gratuito e online vai ajudar

Sonha em estudar ou trabalhar no Canadá? Durante o mês de julho, a consultoria de imigração Cebrusa Northgate vai realizar o evento online e gratuito “Maratona do Brasil ao Canadá”.

Qualquer pessoa pode se inscrever e participar das palestras que vão mostrar as possibilidades para morar no país que deseja receber mais de 1 milhão de imigrantes neste ano.

Para os profissionais em busca de oportunidades de emprego, a maratona terá dicas de como fazer candidaturas, como preparar o currículo, para a entrevista de emprego e orientações para feiras de emprego.

Segundo Daniel Braun, agente de imigração canadense e presidente da Cebrusa Northgate, é possível morar no Canadá independente da sua formação.

“E esse evento é um dos maiores já feitos no Brasil com uma semana inteira de aulas inéditas e com encontros especiais, onde vou mostrar o caminho, a jornada, as estratégias, as táticas, os obstáculos. Vou mostrar tudo o que uma pessoa precisa saber para morar por lá”, afirma ele.

O evento ocorre entre os dias 12 a 18 de julho, com aulas ao vivo nos dias 12, 14 e 16 às 20h. Antes do evento principal, a agência fará lives de aquecimento até o dia 11 de julho. Confira mais informações e faça inscrição de graça pelo site.

