Trabalhar em multinacional? Veja qual curso fazer para ter oportunidades reais de crescimento

Nos últimos anos, o número de empresas multinacionais instaladas no Brasil voltou a crescer. O Brasil terminou 2024 com um estoque de US$ 1,141 trilhão em investimento estrangeiro direto no país, o que representa quase metade (46,6%) do Produto Interno Bruto (PIB), conjunto de bens e serviços produzidos no país, segundo o Censo de Capitais Estrangeiros.

Com isso, trabalhar em multinacional se tornou o objetivo de milhares de jovens profissionais. Essas empresas oferecem salários mais competitivos, planos de carreira estruturados e oportunidades de atuação no exterior.

Entretanto, o processo de seleção também é mais exigente: as multinacionais buscam pessoas com domínio de idiomas, flexibilidade cultural e uma base sólida em negócios globais.

As principais competências valorizadas por multinacionais incluem:

Capacidade analítica e resolução de problemas complexos

Domínio de inglês e espanhol para negócios

Compreensão de mercados internacionais

Gestão de projetos multiculturais

Adaptação a ambientes corporativos dinâmicos

Essas competências estão diretamente ligadas à formação em administração, que prepara o estudante para lidar com estruturas empresariais de diferentes países e culturas organizacionais.

Quem deseja trabalhar em multinacional precisa mais do que fluência em idiomas. É essencial entender como as empresas funcionam em escala global, e o curso de administração oferece exatamente essa base.

A formação inclui disciplinas que ampliam a compreensão de mercados internacionais e gestão de operações complexas, como:

Economia global e comércio exterior;

Gestão de pessoas em contextos multiculturais;

Finanças internacionais e câmbio;

Negociação e comunicação intercultural;

Transformação digital e inovação corporativa.

Esses conteúdos preparam o aluno para interpretar o comportamento do consumidor global, compreender regulações internacionais e desenvolver estratégias de expansão de negócios.

O administrador tem um papel essencial dentro das multinacionais. Ele é o elo entre as estratégias globais e a execução local.

Em empresas como Unilever, Nestlé e Siemens, por exemplo, profissionais formados em administração costumam liderar áreas como planejamento estratégico, controladoria, logística, recursos humanos e operações regionais.

Segundo dados da Glassdoor, os salários para funções de gestão em multinacionais são até 45% superiores aos de empresas nacionais de porte similar. Além disso, a chance de promoção é maior quando o profissional apresenta visão de negócios global e formação em administração.

Quem decide trabalhar em multinacional precisa se adaptar a diferentes estilos de liderança, fusos horários e dinâmicas culturais. A experiência é intensa — e extremamente valorizada no currículo.

Empresas com atuação global também tendem a investir mais em treinamento e capacitação. Esse investimento contínuo em aprendizado é o que faz muitos profissionais optarem por iniciar a trajetória em multinacionais antes mesmo de buscar posições executivas.

O curso de administração forma profissionais capazes de atuar em diferentes áreas de uma organização global. Ao longo da graduação, o aluno desenvolve competências em gestão de operações, finanças, marketing e pessoas — com foco em ambientes competitivos e interconectados.

Além disso, a formação estimula o domínio de ferramentas digitais e metodologias de gestão utilizadas por multinacionais, como:

OKRs (Objectives and Key Results)

Metodologias ágeis

Análise de dados para tomada de decisão

Sustentabilidade corporativa

Essa base permite que o profissional se destaque não apenas em processos seletivos, mas também em cargos estratégicos que exigem adaptabilidade, raciocínio analítico e capacidade de colaboração global.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.