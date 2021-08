Trabalhar em casa e criar games? Confira as vagas na Afterverse

Para todos os profissionais que sonham em trabalhar com games, uma nova empresa está na área e tem planos para expandir sua equipe: a Afterverse, novo empreendimento do Grupo Movile, dono do iFood, MovilePay e PlayKids.

A empresa que já tem mais de 50 milhões de usuários em todo mundo dos seus jogos, como o PK XD e o Crafty Lands, está contratando para os times de Arte e Design, Tecnologia, Branding, Finanças e Performance.

São 50 vagas de emprego com atuação remota que serão publicadas no site de carreiras da empresa. Cerca de 30% das oportunidades são reservadas para mulheres cis, mulheres trans e pessoas transexuais.

A empresa nasceu dentro da Playkids para fazer jogos com foco além do público infantil. A iniciativa de inovação cresceu tanto que no início de 2020 se emancipou como uma nova companhia.

Segundo Erika Luizetti, Diretora de Gente, o primeiro trabalho feito pela empresa foi definir sua cultura. Especialmente pensando em qual seria o seu diferencial no grupo Movile e no mundo dos games.

“Tivemos um primeiro momento de emancipação como empresa independente e primeiro olhamos para a cultura para entender o que queríamos. O nosso DNA vem da Movile, de inovação, autonomia e foco no resultado, mas também olhamos para a cultura da indústria de games”, afirma ela.

Para Luizetti, a promoções de diversidade na empresa é uma prioridade na expansão.

“Além de ser uma pauta genuína na Movile, também queremos mudar o perfil no mercado de games, que é majoritariamente masculino. Então isso ficou mais forte na nossa cultura e valores”, diz a gerente.

A abertura de vagas afirmativas para diversidade é um incentivo para que as pessoas se candidatem, uma iniciativa inspirada no sucesso do programa Empretece do grupo.

Para também ajudar na atração de candidatos, a gerente conta que foi feito um trabalho para criar benefícios voltados a esses profissionais. Um exemplo são benefícios como a licença maternidade estendida, com retorno gradativo, e um auxílio para pessoas trans usarem em consultas médicas, tratamentos hormonais e até em custos jurídicos.

Confira as vagas que serão abertas pelo site.

