Trabalhadores de Singapura são os mais rápidos do mundo na adoção de habilidades em IA, diz LinkedIn

Singapura está liderando o mundo na adoção de habilidades em inteligência artificial, de acordo com o mais recente relatório Future of Work do LinkedIn.

Entre os 25 países analisados, os trabalhadores de Singapura se destacam com a maior “taxa de difusão” de habilidades de IA. Ou seja: a proporção de profissionais que adicionaram competências em IA aos seus perfis aumentou 20 vezes desde janeiro de 2016. Esse crescimento é muito superior à média global, que registrou um aumento de oito vezes.

Países como Finlândia, Irlanda, Índia e Canadá também mostraram um avanço significativo, com suas taxas de difusão variando entre 13 e 16 vezes. Mesmo assim, Singapura mantém a liderança nesse movimento global.

Há uma explicação para a velocidade

Pooja Chhabria, especialista do LinkedIn na região Ásia-Pacífico, explica que o sucesso de Singapura nesse cenário não é por acaso. O país possui uma infraestrutura digital avançada, proteção sólida de propriedade intelectual e um ecossistema vibrante de startups e investidores. Esse conjunto de fatores faz de Singapura um verdadeiro “terreno fértil” para a disrupção da IA.

“Temos visto um rápido crescimento no desenvolvimento e adoção de IA impulsionado por startups e empresas ao longo dos anos, em seus esforços para conquistar novos nichos ou obter maior vantagem competitiva", afirmou a executiva.

Com startups e grandes empresas adotando a IA como forma de ganhar vantagem competitiva e conquistar novos mercados, o país se consolida como um polo estratégico para o desenvolvimento e inovação em inteligência artificial.

Há um oceano de oportunidades no Brasil

Há um oceano de oportunidades no Brasil, que, assim como Singapura, está se posicionando como um território promissor para o avanço da inteligência artificial. Embora o país ainda não tenha alcançado o mesmo ritmo de adoção de IA que Singapura, setores estratégicos e a busca por inovação criam um ambiente fértil para o crescimento nessa área.

O desafio agora é acelerar a capacitação da força de trabalho para acompanhar essa transformação. Se esse esforço for bem-sucedido, especialistas apontam que o Brasil pode emergir como um dos líderes globais na adoção e desenvolvimento de inteligência artificial, criando novas oportunidades econômicas e sociais.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME