Trabalha com vendas? Magalu abre 800 vagas para parceiros comerciais

Visando continuar seu projeto de expansão dos negócios no país, o Consórcio Magalu está buscando 800 profissionais para integrar seu time de vendas de cotas de consórcio. A contratação desses profissionais é para o regime de pessoa jurídica (PJ).

O parceiro ou gestor de negócios, como também é conhecido, representa a marca em vendas de planos e contribui para que mais pessoas consigam adquirir seus bens e serviços, de maneira mais acessível ao crédito, ou seja, de maneira planejada e sem pagar entrada e juros.

Como parceiros, os empresários terão diversas vantagens como: comissões, participação de treinamentos para suas equipes, capacitação com certificados, acesso único a ferramentas digitais e amplo portfólio de produtos.

Poderão, ainda, optar por diferentes modelos de prestação de serviços como um regime exclusivo ou multimarcas, além de estabelecerem suas atividades conforme sua demanda e estrutura.

O Consórcio Magalu está aberto a parcerias com empresários que desejam atuar no segmento de consórcio e que possuam o mesmo propósito da marca.

A empresa oferece toda estrutura digital para que o consorciado faça pagamentos, lances e até a contemplação, sem ter de sair de casa, agilizando o atendimento ao cliente.

“Acreditamos que a força das nossas vendas está com os gestores de negócios e, por isso, queremos oferecer mais oportunidades de compra aos consumidores, com profissionais especializados nessa modalidade de aquisição de bens tão vantajosa, principalmente em períodos de juros altos”, afirma Andresa Ferreira, gerente de gestão de pessoas do Consórcio Magalu.

A empresa do Grupo Magazine Luiza conta com uma ampla gama de produtos disponíveis, em todos os segmentos como carros, motos, imóveis, eletrodomésticos, cirurgias plásticas, viagens, equipamentos agrícolas, caminhões, entre outros.

A diversificação faz parte da estratégia da companhia para atender o maior número de categorias e clientes.

Como se inscrever

Aqueles que ficaram interessados na proposta do Consórcio Magalu podem acessar o site oficial do Consórcio e clicar na aba "seja parceiro".

