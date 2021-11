Totvs discute tendências e futuro de carreiras do setor financeiro

A empresa de tecnologia TOTVS promove no dia 23 de novembro, das 9h às 17h, o Finance Meeting 2021. O evento virtual e gratuito chega à sua 2ª edição reunindo empresários e alguns dos maiores especialistas do mercado financeiro do país para debater os principais desafios do setor, as inovações em tecnologia e o futuro das finanças corporativas.

Ao todo, serão seis painéis com temas relacionados ao cenário econômico, revolução dos serviços financeiros, finanças corporativas na era digital, previsões para 2022 e mais.

Entre os convidados, estão nomes como: Gustavo Franco, economista e ex-presidente do Banco Central; Rachel Maia, conselheira da Vale e do Banco do Brasil; Leandro Vilain, diretor executivo de Inovação da Febraban.

Na discussão com Rachel Maia, sobre o futuro do gestor financeiro, a mediação será feita por Rodrigo de Godoy, head da Exame Academy.

As inscrições gratuitas para acompanhar o evento estão abertas e podem ser feitas neste site.

Confira abaixo a programação:

9h às 9h50 – Cenário econômico e oportunidades para 2022

Mediador: Márcio Gomes, âncora CNN Prime Time

Participantes:

Dennis Herszkowicz, CEO da TOTVSGustavo Franco, economista e ex-presidente do Banco Central

Alexandre Schwartsman, economista e consultor

10h às 10h50 – O novo perfil do gestor financeiro

Mediador: Rodrigo de Godoy, head da Exame Academy

Participantes: Rachel Maia, conselheira da Vale e do Banco do Brasil

Felipe Brunieri, sócio fundador da Assetz Expert Recruitment

11h às 11h50 – A revolução dos serviços financeiros

Mediador: Victor Aguiar, jornalista do portal Seu Dinheiro

Participantes: Marcela Miranda, co-fundadora e sócia da Seastorm

André Massaro, autor e professor de finanças

Fernanda Ribeiro, presidente do Afrobusiness Brasil e CCO da Conta Black

14h às 14h50 – Finanças corporativas na era digital

Mediadora: Juliana Rosa, jornalista e analista econômica

Participantes:

Eduardo Neubern, diretor executivo da TOTVS Techfin

Diego Perez, presidente da ABFintechs

Pedro Englert, sócio e presidente do Conselho Startse

15h às 15h50 – Inovações e futuro do mercado financeiro

Mediadora: Raquel Landin, analista de economia da CNN Brasil

Participantes:

Bruno Diniz, especialista em inovação no mercado financeiro

Liao Yu Chieh, professor de finanças do Insper

George Oliveira, CFO do Grupo Aldo

16h às 16h50 – O futuro das finanças corporativas na era digital

Mediador(a): Silvia Bassi, publisher do The Shift

Participantes:

Juliano Tubino, vice-presidente de Estratégia e Novos Negócios da TOTVS

Leandro Vilain, diretor executivo de Inovação da Febraban

Márcio Trigueiro, managing partner da Igah Ventures