Top 3 profissões do futuro próximo: veja se a sua carreira está na lista

Posições na área de inteligência artificial aparecem como as mais relevantes para o fim da década, segundo uma pesquisa realizada pela H2R Pesquisas em parceria com a Totvs. Foram ouvidos 477 profissionais – entre estagiários e CEOs – de diferentes áreas sobre questões de trabalho no Brasil e suas reflexões para o futuro.

Segundo os entrevistados do setor de tecnologia, carreiras como Analista e Cientista de Dados (38%), Especialista em IA e Machine Learning (35%) e Analista de Segurança da Informação (31%) são as que mais se destacam. Abaixo, confira quais são as profissões citadas pelos entrevistados como as mais importantes do setor de tecnologia até 2030.

Analista e Cientista de Dados

Analista de Dados e Cientista de Dados são profissionais que lidam com a análise de dados para extrair insights valiosos que ajudam a tomar decisões melhor embasadas.

Mas há diferenças nas responsabilidades e habilidades de cada função. Os analistas de dados são responsáveis pela coleta de informações e pelas análises para entender padrões, tendências e relações nos dados. Os cientistas vão além da análise e trabalham com algoritmos, machine learning, programação e desenvolvimento de software.

Para essas posições, os salários costumam variar entre R$ 7 mil e R$ 29 mil, segundo o site Glassdoor. A média salarial vai depender do porte da empresa, nível hierárquico da posição, região onde a companhia está sediada, modelo de trabalho, dentre outros fatores.

Especialista em IA e Machine Learning

Esses profissionais são especializados na criação, treinamento e implementação de modelos de aprendizado de máquinas para resolver uma variedade de problemas. Esses sistemas usam algoritmos que, com base nos dados, fazem previsões ou tomam decisões.

Além do aprendizado de máquina, os especialistas em IA também podem estar envolvidos em projetos mais amplos de inteligência artificial, que podem incluir processamento de linguagem natural, visão computacional, entre outros.

O salário para esses cargos, segundo o site Glassdoor, varia entre R$ 7 mil e R$ 19 mil, a depender da empresa, nível hierárquico, setor de atuação e modelo de trabalho.

Analista de Segurança da Informação

Esse profissional é responsável por proteger os sistemas de informação de uma organização e garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados.

Apesar da IA ter aplicações positivas, também pode ser utilizada para criar conteúdo enganoso. Nesse contexto, esses profissionais ganham ainda mais importância. São eles que realizam o monitoramento dos sistemas e redes para identificar atividades suspeitas ou possíveis violações de segurança e trabalham para fortalecer as defesas contra ataques.

Segundo o site Glassdoor, a remuneração para esses profissionais fica entre R$ 5 mil e R$ 16 mil. Tamanho da empresa, senioridade da posição, áreas de atuação e modelo de trabalho podem influenciar nos salários, fazendo com que sejam mais altos ou mais baixos.

Seja o profissional mais cobiçado pelas empresas

Mesmo com a alta demanda por profissionais capazes de liderar projetos de inteligência artificial, o setor de tecnologia sofre com a escassez de mão de obra capacitada.

Benefícios como salários acima da média de mercado e flexibilidade ainda não conseguem atrair talentos suficientes para ocupar todas as posições abertas no setor. Diante disso, especialistas em IA despontam como os profissionais mais cobiçados pelas empresas.

