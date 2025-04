'Todo o meu sucesso vem de um único conselho,' diz CEO de empresa avaliada em US$ 61 bilhões

Levantar a mão para oportunidades para as quais você ainda não está pronto pode ser um dos melhores caminhos para o crescimento profissional. Essa é a visão de Sridhar Ramaswamy, CEO da Snowflake, empresa de armazenamento em nuvem avaliada em US$ 61 bilhões.

Para ele, aceitar desafios sem a preparação ou qualificação completa pode parecer um erro, mas é uma estratégia eficaz para o desenvolvimento de carreira. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

“Todo o meu sucesso na vida veio de pessoas me dando empregos que eu não achava que merecia ou para os quais não estava qualificado”, afirmou Ramaswamy, de 57 anos, ao programa This Is Working, do LinkedIn. Ele acredita que, ao assumir mais responsabilidades e expandir a visão sobre o que define uma equipe e o sucesso, aumentam as chances de ser reconhecido para liderar os próximos níveis da organização.

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais que ensinam como ser um líder de alta performance; clique aqui e garanta sua vaga

Doutor em ciência da computação, Ramaswamy trabalhou na indústria de tecnologia por quase uma década antes de ingressar no Google como engenheiro de software em 2003. Em oito anos, chegou ao cargo de vice-presidente sênior. Em 2019, deixou a empresa para cofundar a Neeva, uma startup de buscas por inteligência artificial que buscava competir com o Google.

Ao longo de sua carreira, ele assumiu repetidamente funções e responsabilidades que nunca havia desempenhado antes. Quando a Snowflake adquiriu a Neeva em 2023, ele passou a ser vice-presidente sênior de IA e, em 2024, foi promovido a CEO, mesmo sem experiência prévia no cargo.

“Às vezes, você pode pensar de forma ridiculamente ambiciosa”, disse ele, acrescentando: “Isso não funciona em todos os lugares, e às vezes você falha completamente. Mas você precisa jogar o jogo das probabilidades. Se tentar coisas ambiciosas o suficiente, algumas delas darão certo.”

Com cases reais do mercado, EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais sobre liderança e gestão; clique aqui e garanta uma vaga por apenas R$ 37.

Como perder o medo de ser ambicioso

Para demonstrar que estava pronto para o cargo de CEO, Ramaswamy apresentou ao fundador da Snowflake uma planilha detalhada sobre como a IA poderia ser incorporada à missão e aos produtos da empresa. Além disso, passou meses conduzindo reuniões semanais com diferentes equipes para desmistificar o uso da IA.

Sob sua liderança, a Snowflake viu seu valor de mercado subir para US$ 61,22 bilhões, um crescimento significativo em relação aos US$ 50 bilhões registrados antes de ele assumir o cargo.

Ramaswamy acredita que ambição extrema precisa ser equilibrada com inteligência emocional. Ele destaca a importância de ter consciência dos próprios pontos fortes e fracos, além da capacidade de se adaptar e se recuperar de fracassos.

O bilionário Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn, concorda. Em um episódio recente do podcast The Diary Of A CEO, ele afirmou que a ambição de um CEO é a principal característica que busca ao decidir investir em uma empresa. O segundo fator mais importante, segundo ele, é uma combinação de consciência e inteligência emocional.

Este treinamento ensina as habilidades essenciais para ser um líder de sucesso que vai garantir prosperidade nos negócios do futuro por apenas R$ 37.

Aumentando a inteligência emocional

A inteligência emocional pode ser aprimorada com prática, segundo Christine Cruzvergara, diretora de estratégia educacional da Handshake. Ela recomenda que profissionais observem a linguagem corporal e os sinais comportamentais em reuniões para entender melhor as dinâmicas interpessoais. Perguntas como “quem teve mais influência na conversa e por quê?” podem ajudar a treinar essa habilidade.

A trajetória de Ramaswamy mostra que ousadia e preparação contínua podem ser fatores decisivos para alcançar posições de liderança. Aceitar desafios antes de se sentir totalmente pronto pode parecer arriscado, mas pode ser exatamente o que impulsiona uma carreira para o próximo nível.

Visando a missão de capacitar líderes em todo o Brasil, a EXAME se une à Saint Paul para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.

Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Os interessados devem se inscrever clicando aqui.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO