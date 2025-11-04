‘Todo mundo faz administração’? Entenda o que diferencia um bom administrador

A frase “todo mundo faz administração” costuma aparecer em conversas sobre escolha de curso superior, quase sempre acompanhada de um tom de desdém — como se a graduação fosse um caminho genérico ou sem especialização.

Mas essa percepção está longe da realidade do mercado atual. Em um cenário cada vez mais competitivo, os profissionais formados em administração estão entre os mais procurados justamente porque a formação é versátil, estratégica e essencial para quase todas as áreas.

A administração segue entre os cursos mais procurados do Brasil. Mas, ao contrário do que muitos pensam, o que diferencia um bom administrador não é apenas o diploma, e sim a forma como ele aplica os conhecimentos em contextos complexos, seja em uma startup, em uma multinacional ou no setor público.

A ideia de que “todo mundo faz administração” vem de um tempo em que a graduação era vista como um “porto seguro” para quem ainda não sabia o que queria fazer. Hoje, a lógica se inverteu. O mercado passou a valorizar justamente quem domina os conceitos fundamentais de gestão, finanças, dados e pessoas — bases que o curso oferece de forma estruturada.

Ou seja, se “todo mundo faz administração”, poucos realmente a vivem com profundidade, entendendo a amplitude do que significa gerir um negócio em um mundo movido por tecnologia, incertezas e inovação constante.

Mais do que entender planilhas e processos, o bom administrador é aquele que conecta estratégia e execução, traduzindo números em decisões práticas.

Os profissionais mais valorizados no mercado hoje compartilham características que vão além do conhecimento técnico:

Domínio de dados e tecnologia : saber interpretar informações e utilizá-las para tomar decisões estratégicas;

Compreensão global : pensar de forma integrada, entendendo os impactos econômicos, sociais e tecnológicos de cada escolha;

Capacidade de adaptação : lidar com mudanças e reinventar processos em ambientes incertos;

Pensamento crítico e inovador: propor soluções criativas que melhorem resultados e a experiência do cliente.

Essas competências são cada vez mais importantes em um contexto de transformação digital, no qual as empresas valorizam profissionais capazes de tomar decisões rápidas e embasadas.

A graduação em administração é um dos poucos cursos que permitem ao estudante atuar em setores completamente diferentes, sem perder relevância.

Essa amplitude acontece porque a formação oferece bases sólidas em estratégia, economia, marketing, inovação e gestão de pessoas, além de disciplinas que se adaptam à nova economia, como transformação digital, ESG e análise de dados.

Um dos equívocos de quem acredita que “todo mundo faz administração” é ignorar que o curso oferece múltiplos caminhos de especialização. O estudante pode direcionar sua formação para áreas como:

Gestão financeira , para atuar em bancos, fintechs e áreas de investimentos;

Gestão de marketing e inovação , para trabalhar com posicionamento de marcas e novos produtos;

Gestão de operações e logística , voltada à eficiência de processos;

Empreendedorismo e negócios digitais, para quem quer criar e escalar startups.

De acordo com um relatório da Robert Half, as posições de gestor financeiro, gerente de operações e head de estratégia estão entre as dez mais bem remuneradas para quem tem formação em administração e experiência consolidada.

As empresas têm buscado administradores que combinem competência técnica e propósito. Isso explica o crescimento de áreas como gestão ESG, transformação digital e inovação corporativa, que se tornaram oportunidades de destaque para administradores.

Além disso, o avanço da inteligência artificial e da automação de processos exige profissionais capazes de fazer o que as máquinas ainda não conseguem: analisar contextos complexos, tomar decisões éticas e liderar pessoas com empatia.

Enquanto muitos ainda enxergam a administração como um curso “de entrada”, o mercado a reconhece como base indispensável para quem deseja liderar, empreender ou se reposicionar.[

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.