Todo mundo está falando sobre a ‘AI bubble’; mas você sabe o motivo?

O mercado de inteligência artificial está em constante crescimento, e isso é comprovado com o aumento de investimentos nas startups do setor no primeiro semestre de 2025.

Com isso, até mesmo Sam Altman, CEO da OpenAI, levantou um sinal de alerta sobre estar sendo formada uma “bolha de IA”, termo usado para descrever o possível superaquecimento do mercado de inteligência artificial, marcado por investimentos excessivos, avaliações inflacionadas de startups e expectativas desproporcionais em relação aos resultados que a tecnologia pode entregar.

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mai

A atenção agora se volta para os resultados da Nvidia, esperados ainda nesta semana, que podem indicar se a expectativa em torno da IA se sustenta na prática.

Pensando nessa nova preocupação do mercado, aqui estão três motivos pelos quais da “AI Bubble” está sendo tão falada. As informações foram retiradas do Business Insider.

1. O alerta de Sam Altman e o comportamento de bolha

Sam Altman, CEO da OpenAI, foi direto ao ponto ao declarar que o mercado de inteligência artificial está em uma fase de “superanimação”.

O executivo chamou de “insano” e “irracional” o valor que algumas pequenas startups de IA estão recebendo em rodadas de financiamento. Ele prevê que “alguém vai perder uma quantidade fenomenal de dinheiro”.

2. O estudo do MIT que expõe falhas na aplicação da IA

Um relatório recente publicado pelo MIT trouxe dados que reforçam a preocupação de que o retorno sobre o investimento em IA está longe de ser garantido. O estudo analisou 300 projetos de inteligência artificial em empresas, entrevistou 150 executivos e ouviu 350 funcionários.

O resultado trouxe que 95% dos projetos não geraram economia mensurável ou aumento de lucros. Mais do que falhas tecnológicas, o estudo apontou um "gap de aprendizagem" que impede as empresas de usarem a IA de forma estratégica.

Em vez de aplicar a tecnologia em áreas como processos internos e operacionais, que poderiam gerar economia real, muitas companhias estão concentrando esforços em marketing e vendas.

Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

Além disso, o lançamento recente do ChatGPT-5, tratado como uma grande atualização pela OpenAI, não empolgou os usuários, que o descrevem como frio e impessoal, fazendo Altman ter que anunciar o retorno do ChatGPT-4o para os usuários premium.

3. A freada da Meta e o impacto nas big techs

A Meta, liderada por Mark Zuckerberg, era uma das empresas que mais apostavam na criação de uma superinteligência artificial. A companhia chegou a oferecer bônus de até US$ 100 milhões para atrair talentos da área.

No entanto, recentemente, a empresa desfez a estrutura centralizada de sua divisão de IA, criando quatro novas frentes:

Pesquisa

Treinamento

Produtos

Infraestrutura

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME e Saint Paul

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS