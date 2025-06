Todo jovem em início de carreira enfrenta essas quatro dificuldades; saiba como superá-las

Mãos suadas, frases memorizadas e um nó no estômago: a primeira entrevista de emprego costuma ser um marco para quem está dando os primeiros passos na vida profissional.

De acordo com o IBGE, o número de jovens em busca de emprego no Brasil saltou de 12% para 16% em 2025, indicando o aumento da competitividade e os desafios de inserção no mercado.

Apesar das dificuldades, algumas estratégias práticas podem ajudar os jovens a superarem os principais obstáculos no início de carreira.

1. Medo da inexperiência

A falta de experiências anteriores pode gerar insegurança ao montar o currículo. Muitos acabam inventando informações ou tentando preencher lacunas com cursos irrelevantes.

No entanto, programas de estágio e trainee frequentemente buscam justamente perfis inexperientes, mas com potencial.

2. Impaciência na busca por reconhecimento

A pressa por crescimento rápido pode ser uma armadilha. Mudar constantemente de empresa ou função, sem consolidar aprendizados, pode ser interpretado como instabilidade.

Posições de destaque e salários maiores geralmente são conquistados com preparo e tempo.

Valorizar cada oportunidade e construir uma base sólida faz diferença na trajetória a longo prazo.

3. Pressão familiar e incertezas financeiras

Além das exigências do mercado, muitos jovens lidam com cobranças familiares e limitações financeiras. Nesses casos, o planejamento é importante.

Ter metas definidas

Conversar com profissionais experientes

Fazer investimentos estratégicos em capacitação

4. Currículos genéricos e informações desencontradas

Cadastrar-se em vários sites sem adaptar o currículo ao perfil das vagas pode limitar as chances de sucesso.

Currículos genéricos não se destacam e podem ser descartados por falta de aderência à vaga.

