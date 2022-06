TJ-PI abre edital para concurso público com 80 vagas: salário inicial é de R$ 10 mil

Nesta terça-feira, 7, o Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) publicou o edital para a contratação de 80 vagas, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para Analista Judiciário, apoio especializado e área administrativa, todos com nível superior.

A remuneração inicial do cargo é de R$ 10.064,54, considerando os benefícios de auxílio-saúde e auxílio alimentação, e a carga horário são 30 horas semanais. Confira aqui o edital na íntegra.

Como se inscrever

As inscrições para o concurso do TJ-PI começam hoje, 7 de junho, partir das 14h no site do IDECAN (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional) e vão até o dia 11 de julho, com taxa de inscrição de R$ 110.

Entre os dias 7 e 9 de junho, os candidatos ainda podem pedir a isenção da taxa de inscrição do concurso TJ-PI.

Entre os critérios para conseguir a isenção estão se enquadrar nos seguintes perfis: pessoas com deficiência, doadores de sangue e/ou medula óssea, desempregados ou hipossuficientes e mesários e colaboradores em pelo menos duas eleições, consecutivas ou não.

Pessoas consideradas de baixa renda também conseguem desconto de 50% na taxa de inscrição.

Etapas do concurso TJ-PI

De acordo com o documento, o concurso do TJ-PI compreenderá exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório.

As provas estão previstas para serem realizadas de 10 a 11 de setembro de 2022 na capital Teresina e região metropolitana e nas cidades Floriano, Parnaíba e Picos, todas no Estado do Piauí.

Ao todo, serão quatro horas de prova, composta por 100 questões, sendo 30 de língua portuguesa, 10 de legislação específica e 60 de conhecimentos específicos.

