TIVIT lança Programa de Trainee para 2024 com salário de R$ 6 mil

A TIVIT, multinacional brasileira que acelera negócios por meio da tecnologia, anuncia o lançamento do seu programa de trainee, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento de profissionais para atuar na área comercial do mercado de tecnologia.

Serão 18 meses de duração, sendo 30 dias em um onboarding comercial, 60 dias de imersão prática com o time de Sales e 15 meses de atuação em apoio a Força de Vendas da Empresa.

O programa conta com 10 vagas e os selecionados iniciarão suas atividades na TIVIT em março deste ano.

Quais são os requisitos?

Para participar é necessário ter:

Curso de nível bacharelado, em qualquer área, concluído entre dezembro de 2016 e dezembro de 2023;

Ter disponibilidade para trabalho presencial na cidade de São Paulo;

Conhecimento em inglês (a partir do nível intermediário);

Pacote Office (Excel, Power Point);

Paixão por tecnologia.

Quais são os benefícios?

Além do salário de R$ 6 mil, os trainees contarão com os seguintes benefícios:

PPR (Programa de Participação nos Resultados) com Variável Semestral sobre vendas;

Planos de saúde e odontológico;

Seguro de vida e convênio com farmácias;

Total Pass voltado para academias e bem-estar;

Benefícios essenciais: Vale Transporte e Refeição;

Jornada de trabalho de 40 horas semanais (8h diárias).

Como se inscrever?

O processo seletivo conta com avaliação online, dinâmica de negócios, painel com liderança comercial e entrevista com o CSO (Chief Sales Officer).

As inscrições estarão abertas até 15 de janeiro por meio do site: Trainee de Operações Comerciais TIVIT.