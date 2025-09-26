A revista TIME divulgou a terceira edição do TIME100 AI, que reúne os 100 indivíduos mais influentes no campo da inteligência artificial em 2025. A lista inclui líderes, pesquisadores, empreendedores, artistas e ativistas como como Elon Musk (xAI), Sam Altman (OpenAI) e Jensen Huang (NVIDIA), cujas ideias e inovações moldam como a IA será usada no futuro.

Na edição mais nova edição, dois brasileiros se destacam.

Brasileiros em evidência

Ana Helena Ulbrich, farmacêutica natural de Capão da Canoa (RS), também entrou para a seleção. Ela foi reconhecida por desenvolver, junto com seu irmão, uma ferramenta de inteligência artificial que busca diminuir erros em prescrições médicas no sistema de saúde do Brasil, com destaque para o impacto prático da IA em saúde pública.

Cristiano Amon, presidente e CEO da Qualcomm, aparece na lista por sua estratégia de investir fortemente em pesquisa e desenvolvimento de IA aplicada a hardware. Sob sua liderança, a empresa ampliou atuação em chips para dispositivos móveis, PCs, veículos e óculos inteligentes, além de lançar um hub para desenvolvedores criarem aplicações de IA diretamente nos aparelhos.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga