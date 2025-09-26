Lista destaca também o impacto social e econômico da tecnologia em diferentes setores (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 12h25.
A revista TIME divulgou a terceira edição do TIME100 AI, que reúne os 100 indivíduos mais influentes no campo da inteligência artificial em 2025. A lista inclui líderes, pesquisadores, empreendedores, artistas e ativistas como como Elon Musk (xAI), Sam Altman (OpenAI) e Jensen Huang (NVIDIA), cujas ideias e inovações moldam como a IA será usada no futuro.
Na edição mais nova edição, dois brasileiros se destacam.
Ana Helena Ulbrich, farmacêutica natural de Capão da Canoa (RS), também entrou para a seleção. Ela foi reconhecida por desenvolver, junto com seu irmão, uma ferramenta de inteligência artificial que busca diminuir erros em prescrições médicas no sistema de saúde do Brasil, com destaque para o impacto prático da IA em saúde pública.
Cristiano Amon, presidente e CEO da Qualcomm, aparece na lista por sua estratégia de investir fortemente em pesquisa e desenvolvimento de IA aplicada a hardware. Sob sua liderança, a empresa ampliou atuação em chips para dispositivos móveis, PCs, veículos e óculos inteligentes, além de lançar um hub para desenvolvedores criarem aplicações de IA diretamente nos aparelhos.
