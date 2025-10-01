TIM lança Cyber Academy para potencializar cibersegurança e cultura digital na companhia

Lançamento da Cyber Academy em São Paulo, na EXAME Saint Paul (Imagem: André Ribeiro | EXAME Saint Paul)
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08h00.
No último mês, a TIM Brasil promoveu eventos onde lançou a Cyber Academy, programa de educação corporativa em segurança digital desenvolvido em parceria com a EXAME Saint Paul. O primeiro evento ocorreu em São Paulo, na sede da EXAME e o segundo, no escritório da operadora no Rio de Janeiro.
A iniciativa integra o programa Onda Digital da empresa e tem como objetivo formar colaboradores e líderes em cibersegurança e fortalecer a cultura digital da companhia.
Os eventos reuniram executivos da alta liderança, gestores, especialistas em tecnologia e colaboradores de diferentes áreas da TIM, com transmissão online para equipes de todo o país.
A Cyber Academy foi apresentada como um programa de amplo impacto corporativo, que atingirá os mais de 9.000 colaboradores, reforçando a temática de segurança digital como uma prioridade na agenda estratégica da empresa.
A mediação dos eventos foi feita por Camila Securato, Chief Sales Officer da EXAME Educação, que apresentou o evento e reforçou a importância da parceria.
Logo em seguida, José Cláudio Securato, CEO da EXAME Educação e fundador da Saint Paul, trouxe uma reflexão que resumiu o espírito do encontro.
“Vivemos dois mundos: o físico, em que evitamos situações de risco, e o digital, onde muitas vezes não temos a mesma percepção de perigo. Hoje, a chance de sofrer um ataque online é maior que o risco que corremos nas ruas, mas ainda não percebemos isso”, afirmou.
Para ele, o lançamento é um marco que transcende fronteiras corporativas: “A TIM mostra visão de futuro ao investir em letramento digital. Essa iniciativa vai além da empresa, é uma contribuição para o Brasil.”
Quando Bruno Gentil, VP de Business Support Officer da TIM, subiu ao palco, os números chamaram atenção.
“Lidamos diariamente com dados financeiros, informações sensíveis de colaboradores e registros de clientes. Tudo isso precisa estar protegido. Temos investido fortemente em infraestrutura e processos”, afirmou Gentil.
Ele também destacou que a transformação digital exige atenção redobrada. “Segurança não é só tecnologia, é comportamento. Precisamos criar hábitos digitais que nos protejam no trabalho e na vida pessoal”.
Na sequência, Maria Antonietta Russo, VP de Pessoas, Cultura e Organização, reforçou que a Cyber Academy nasce pra completar uma jornada foco no desenvolvimento de novas competências digitais que suporta o contexto de evolução cultural da companhia.
A Cyber Academy faz parte do programa Onda Digital da TIM que conta ainda com academias de dados, inteligência artificial, agilidade e liderança. “Queremos formar pessoas que entendam que autonomia vem acompanhada de responsabilidade. A cultura de Segurança precisa estar presente em todas as áreas”, explicou Maria Antonietta.
Convidado pela EXAME Saint Paul, Andrew Martinez, especialista em cibersegurança e CEO da HackerSec, apresentou casos recentes que prenderam a atenção da plateia.
Ele lembrou uma atualização mal testada da CrowdStrike, que paralisou os sistemas do Windows e causou atrasos nos aeroportos de vários países em julho de 2024. “Se uma simples falha gerou um caos global, imagine o impacto de um ataque planejado”, alertou.
Martinez trouxe ainda dados sobre a evolução da busca por cibersegurança no Brasil e no mundo. “Projetos como este mostram que o país está se preparando, mas precisamos acelerar. Segurança digital não é luxo, é necessidade”, disse.
Fechando a rodada de apresentações, Fábio Soares, diretor de Cyber e ICT Security da TIM, detalhou a concepção da Cyber Academy, desenvolvida de forma customizada aos diferentes perfis e realidade da TIM Brasil, e em parceria com um ecossistema interno e externo ligado ao tema.
“As pessoas são o elo mais importante da cadeia de segurança e queremos que sejam também o mais forte. Criamos um programa que combina conteúdos técnicos e aspectos comportamentais para transformar hábitos digitais das pessoas”, explicou.
Ao final do evento, Bruno Gentil reforçou que a cibersegurança não pode mais ser vista como uma área isolada: “O que fazemos na vida pessoal influencia diretamente a segurança corporativa.”
Ele ainda explica que ataques de engenharia social, por exemplo, começam explorando dados básicos, como CPF ou senhas, e evoluem até acessar sistemas críticos. “Por isso, precisamos levar para dentro das empresas o mesmo cuidado que temos em casa, com camadas de proteção e conscientização constante”.
Segundo ele, esse é um processo contínuo: “O único dado certo é que os atacantes estão sempre evoluindo. Nossa resposta precisa ser investimento, governança e treinamento, sempre com engajamento das pessoas em primeiro lugar”.
Tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, a TIM mostra que quer ir além da tecnologia. Para Maria Antonietta Russo, a Cyber Academy é um convite à responsabilidade coletiva.
“Cada clique importa. A decisão que tomamos em segundos pode expor dados confidenciais. É hora de tratar segurança digital como parte da nossa cultura e diferencial competitivo”, afirmou.
Com uma abordagem inédita no setor, a companhia se posiciona entre as poucas empresas brasileiras que investem em letramento digital em larga escala, e reforça o papel da EXAME Saint Paul na criação de programas educacionais sob medida para empresas.
Com mais de 25 anos de reconhecimento, a Saint Paul In Company é líder em inovação educacional.
São 800 professores e autores preparados para capacitar equipes em mais de 90 países ao redor do mundo, além de um hub de serviços B2B adaptáveis para todos os setores da economia.
