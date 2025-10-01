TIM lança Cyber Academy para potencializar cibersegurança e cultura digital na companhia

No último mês, a TIM Brasil promoveu eventos onde lançou a Cyber Academy, programa de educação corporativa em segurança digital desenvolvido em parceria com a EXAME Saint Paul. O primeiro evento ocorreu em São Paulo, na sede da EXAME e o segundo, no escritório da operadora no Rio de Janeiro.

A iniciativa integra o programa Onda Digital da empresa e tem como objetivo formar colaboradores e líderes em cibersegurança e fortalecer a cultura digital da companhia.

Os eventos reuniram executivos da alta liderança, gestores, especialistas em tecnologia e colaboradores de diferentes áreas da TIM, com transmissão online para equipes de todo o país.

A Cyber Academy foi apresentada como um programa de amplo impacto corporativo, que atingirá os mais de 9.000 colaboradores, reforçando a temática de segurança digital como uma prioridade na agenda estratégica da empresa.

‘Uma contribuição para o Brasil’

A mediação dos eventos foi feita por Camila Securato, Chief Sales Officer da EXAME Educação, que apresentou o evento e reforçou a importância da parceria.

Logo em seguida, José Cláudio Securato, CEO da EXAME Educação e fundador da Saint Paul, trouxe uma reflexão que resumiu o espírito do encontro.

“Vivemos dois mundos: o físico, em que evitamos situações de risco, e o digital, onde muitas vezes não temos a mesma percepção de perigo. Hoje, a chance de sofrer um ataque online é maior que o risco que corremos nas ruas, mas ainda não percebemos isso”, afirmou.

Para ele, o lançamento é um marco que transcende fronteiras corporativas: “A TIM mostra visão de futuro ao investir em letramento digital. Essa iniciativa vai além da empresa, é uma contribuição para o Brasil.”

Realidade por trás dos números

Quando Bruno Gentil, VP de Business Support Officer da TIM, subiu ao palco, os números chamaram atenção.

“Lidamos diariamente com dados financeiros, informações sensíveis de colaboradores e registros de clientes. Tudo isso precisa estar protegido. Temos investido fortemente em infraestrutura e processos”, afirmou Gentil.

Ele também destacou que a transformação digital exige atenção redobrada. “Segurança não é só tecnologia, é comportamento. Precisamos criar hábitos digitais que nos protejam no trabalho e na vida pessoal”.

"Nenhuma tecnologia é suficiente sem o engajamento das pessoas" Bruno Gentil, VP de Business Support Officer da TIM Brasil

Segurança como cultura

Na sequência, Maria Antonietta Russo, VP de Pessoas, Cultura e Organização, reforçou que a Cyber Academy nasce pra completar uma jornada foco no desenvolvimento de novas competências digitais que suporta o contexto de evolução cultural da companhia.

"Mais do que investir em tecnologia, é preciso desenvolver as pessoas. A verdadeira cultura de segurança digital começa com quando líderes e equipes entendem seu papel no processo, adotam atitudes conscientes e agem de forma responsável para zelar pela reputação e pela sustentabilidade do negócio." Maria Antonietta Russo, vice-presidente de Pessoas, Cultura e Organização

A Cyber Academy faz parte do programa Onda Digital da TIM que conta ainda com academias de dados, inteligência artificial, agilidade e liderança. “Queremos formar pessoas que entendam que autonomia vem acompanhada de responsabilidade. A cultura de Segurança precisa estar presente em todas as áreas”, explicou Maria Antonietta.

Perspectiva do mercado

Convidado pela EXAME Saint Paul, Andrew Martinez, especialista em cibersegurança e CEO da HackerSec, apresentou casos recentes que prenderam a atenção da plateia.

Ele lembrou uma atualização mal testada da CrowdStrike, que paralisou os sistemas do Windows e causou atrasos nos aeroportos de vários países em julho de 2024. “Se uma simples falha gerou um caos global, imagine o impacto de um ataque planejado”, alertou.

Martinez trouxe ainda dados sobre a evolução da busca por cibersegurança no Brasil e no mundo. “Projetos como este mostram que o país está se preparando, mas precisamos acelerar. Segurança digital não é luxo, é necessidade”, disse.

‘Pessoas são a primeira linha de defesa’

Fechando a rodada de apresentações, Fábio Soares, diretor de Cyber e ICT Security da TIM, detalhou a concepção da Cyber Academy, desenvolvida de forma customizada aos diferentes perfis e realidade da TIM Brasil, e em parceria com um ecossistema interno e externo ligado ao tema.

“As pessoas são o elo mais importante da cadeia de segurança e queremos que sejam também o mais forte. Criamos um programa que combina conteúdos técnicos e aspectos comportamentais para transformar hábitos digitais das pessoas”, explicou.

"Cada pessoa da TIM é nossa primeira linha de defesa. Ao formar nossos times, levamos esse conhecimento para fornecedores, famílias e toda a sociedade" Fábio Soares, diretor de Cyber e ICT Security da TIM Brasil

Investimentos e realidade digital

Ao final do evento, Bruno Gentil reforçou que a cibersegurança não pode mais ser vista como uma área isolada: “O que fazemos na vida pessoal influencia diretamente a segurança corporativa.”

Ele ainda explica que ataques de engenharia social, por exemplo, começam explorando dados básicos, como CPF ou senhas, e evoluem até acessar sistemas críticos. “Por isso, precisamos levar para dentro das empresas o mesmo cuidado que temos em casa, com camadas de proteção e conscientização constante”.

Segundo ele, esse é um processo contínuo: “O único dado certo é que os atacantes estão sempre evoluindo. Nossa resposta precisa ser investimento, governança e treinamento, sempre com engajamento das pessoas em primeiro lugar”.

Chamado ao protagonismo

Tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, a TIM mostra que quer ir além da tecnologia. Para Maria Antonietta Russo, a Cyber Academy é um convite à responsabilidade coletiva.

“Cada clique importa. A decisão que tomamos em segundos pode expor dados confidenciais. É hora de tratar segurança digital como parte da nossa cultura e diferencial competitivo”, afirmou.

Com uma abordagem inédita no setor, a companhia se posiciona entre as poucas empresas brasileiras que investem em letramento digital em larga escala, e reforça o papel da EXAME Saint Paul na criação de programas educacionais sob medida para empresas.

