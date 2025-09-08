TIM lança Cyber Academy em parceria com EXAME Saint Paul para reforçar cultura digital

A TIM Brasil acaba de lançar sua Cyber Academy, uma iniciativa desenvolvida em parceria com a EXAME Saint Paul para capacitar cerca de 10 mil colaboradores em cibersegurança.

Estruturada em quatro trilhas de formação personalizadas, adaptadas a diferentes perfis, de técnicos a executivos, a academia tem como objetivo fortalecer a cultura digital da empresa, ampliar a conscientização sobre riscos e preparar pessoas para atuar com segurança em um mundo cada vez mais conectado.

O lançamento ocorre em um cenário cada vez mais digital para empresas e para a sociedade. Bruno Gentil, Business Support Officer da TIM Brasil, citou o Eset Security Report 2024, um estudo que revela que os ataques estão cada vez mais sofisticados, com base em deepfake e engenharia social, uma forma de manipulação para que indivíduos divulguem seus dados pessoais.

No Brasil, o desafio é ainda maior. “Um a cada quatro brasileiros acima de 16 anos já caiu em algum golpe digital”, destacou Gentil, reforçando que a cultura de segurança precisa extrapolar o ambiente corporativo e chegar também à vida pessoal.

Movimento pioneiro

Ao lançar a Cyber Academy, a TIM se torna pioneira entre as grandes empresas do Brasil na criação de uma academia corporativa dedicada à cibersegurança. O projeto fortalece a governança, amplia a consciência sobre riscos digitais e posiciona a companhia como referência em cultura digital.

"A Cyber Academy nasce para fortalecer o desenvolvimento de competências digitais nas pessoas, contribuindo assim para uma cultura de segurança, responsabilidade e reputação. O tema de cibersegurança é uma responsabilidade individual e coletiva, por isso requer atenção plena de todas as pessoas na empresa”, afirma Maria Antonietta Russo, VP de Pessoas, Cultura e Organização da TIM Brasil.

Quatro trilhas de formação em cibersegurança

A Cyber Academy foi desenhada de forma customizada para cada um dos grandes públicos/perfis que refletem os diferentes papéis e níveis de exposição dentro da companhia:

Cyber Guardian : letramento digital em cibersegurança voltado para todos os colaboradores. Com quatro horas de formação online o letramento aborda os riscos mais comuns, práticas de proteção de dados e conscientização para o dia a dia.

: letramento digital em cibersegurança voltado para todos os colaboradores. Com quatro horas de formação online o letramento aborda os riscos mais comuns, práticas de proteção de dados e conscientização para o dia a dia. Cyber Ambassador : treinamento específico para profissionais selecionados de cada diretoria para atuarem como multiplicadores do tema. Eles terão formações híbridas, abordando processos, regras e casos de uso, conectando teoria e prática para disseminar a cultura de segurança em suas áreas.

: treinamento específico para profissionais selecionados de cada diretoria para atuarem como multiplicadores do tema. Eles terão formações híbridas, abordando processos, regras e casos de uso, conectando teoria e prática para disseminar a cultura de segurança em suas áreas. Cyber Protector : treinamento direcionado a equipes técnicas que possuem acessos específicos e sensíveis, tais como administradores de sistemas. São quatro horas de treinamento híbrido, com foco em segurança de redes, arquitetura de cyber e uso avançado de dados.

: treinamento direcionado a equipes técnicas que possuem acessos específicos e sensíveis, tais como administradores de sistemas. São quatro horas de treinamento híbrido, com foco em segurança de redes, arquitetura de cyber e uso avançado de dados. Cyber Leaders: um módulo online exclusivo para gestores e executivos, com ênfase em governança em cibersegurança, ética digital, gestão de riscos e responsabilidade corporativa.

Onda Digital

A Cyber Academy integra o programa Onda Digital, lançado em 2023 para acelerar a transformação digital da TIM. A iniciativa tem como propósito impulsionar o desenvolvimento de competências técnicas e digitais em toda a organização, alinhando colaboradores e líderes às demandas do contexto digital e futuro do trabalho.

Ao longo dos últimos dois anos, a empresa estruturou quatro outras academias: a Data Academy (2023), que formou profissionais em mindset e análise de dados; a AI Academy (2024), com cursos customizados sobre uso e adoção de soluções em inteligência artificial; a Agile Academy (2024), voltada a metodologias ágeis e à transformação organizacional; e a Leadership Academy (2025), para desenvolvimento de lideranças.

Segurança começa pelas pessoas

O fortalecimento da cultura digital é um dos pilares do programa. “No mundo físico, ninguém anda por uma rua perigosa de madrugada. Mas no digital, muitas vezes entramos em links suspeitos sem pensar. É uma mudança de comportamento: segurança cibernética é, antes de tudo, um tema de cultura, que envolve o mindset, o comportamento e a intencionalidade das pessoas”, acrescenta Maria Antonietta Russo.

Ela destaca que a iniciativa, assim como todas as demais academias já lançadas, foi construída em parceria com um grande ecossistema interno e externo no tema, que envolve especialistas de mercado, fornecedores, profissionais e líderes de diferentes áreas e níveis hierárquicos da empresa.

“Esse conhecimento que vamos adquirir precisa ser replicado, levado para os terceirizados e até para as famílias dos colaboradores, porque os riscos digitais não estão restritos ao ambiente de trabalho”. complementa Maria Antonietta.

Por que a parceria com EXAME Saint Paul?

A escolha da EXAME Saint Paul como parceira estratégica da Cyber Academy não foi por acaso. A instituição é reconhecida globalmente como uma das mais inovadoras escolas de negócios, além de ser 10 vezes Top of Mind de RH.

Para Maria Antonietta, a decisão reflete a busca por um parceiro capaz de combinar excelência acadêmica com visão prática de negócios. “A EXAME Saint Paul é uma referência de qualidade de conteúdo e tem uma história importante de desenvolvimento de lideranças e executivos no Brasil. Ela nos ajuda a construir um percurso que foca tanto na parte técnica quanto na comportamental”, afirmou.

