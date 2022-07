TIM fecha parceria com Todas Group para oferecer cursos de liderança para suas funcionárias

A TIM Brasil inicia o segundo semestre com foco total em diversidade e inclusão. A empresa de telefonia acaba de fechar uma parceria com o Todas Group, plataforma de desenvolvimento de lideranças femininas, com o objetivo de facilitar, cada vez mais, a conexão entre suas funcionárias e o desenvolvimento de suas habilidades, para prepará-las para os novos desafios profissionais, seja dentro da TIM ou em uma nova empreitada no mundo profissional.

Com exclusividade à EXAME, a plataforma de desenvolvimento explica que já atingiu mais de 30 mil mulheres com seus conteúdos de educação e que a parceria com a TIM tem como objetivo principal alavancar esse número de profissionais impactadas.

“Queremos democratizar acesso à aprendizados e habilidades essenciais de grandes referências femininas, assim como ferramentas práticas e suporte no dia a dia”, conta Tatiana Sadala, co-fundadora da plataforma.

A vice-presidente de Recursos Humanos da TIM Brasil, Maria Antonietta Russo, destaca que esta parceria com a Todas Group reforça o propósito da empresa de telefonia de transformar a realidade das mulheres no mercado de trabalho.

Para ela, promover ações para empoderar, desenvolver e acelerar o percurso de carreira das mulheres faz parte da estratégia da TIM para desenvolver suas próprias profissionais e levar essas mulheres a cargos de liderança dentro da empresa.

"Ter mais representatividade de mulheres líderes, mais diversidade no ambiente, aumentam o potencial de inovação para o nosso negócio, o que é essencial em um mercado tão dinâmico quanto o de telecomunicações”, diz a executiva da TIM.

A executiva destaca ainda o papel relevante das empresas na promoção da equidade de gênero no contexto social. “Unir esforços em ações para valorizar, reconhecer e estimular o apoio entre as mulheres fora das empresas é fundamental para a transformação da sociedade”, acrescenta.

Com a parceria, a Todas Group passa a oferecer todos os seus cursos e conteúdos de desenvolvimento profissional e liderança de forma gratuita a todas as funcionárias da TIM.

