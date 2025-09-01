TikTok Shop revelou que pequenas e médias empresas britânicas já movimentaram mais de £ 1,2 bilhão

O marketing de performance na Europa está passando por uma transformação profunda. Segundo dados do portal ChannelX, as vendas diárias do TikTok Shop no Reino Unido cresceram 93% em um ano, enquanto o número de vendedores ativos ultrapassou 200 mil.

Essa mudança está sendo impulsionada por vídeos interativos, transmissões ao vivo e uma nova geração de criadores digitais que vendem produtos em tempo real.

De acordo com o TechRadar, o comércio social (estratégia de vendas que integra a jornada de compra diretamente nas redes sociais) está crescendo a taxas próximas de 30% ao ano na região, evidenciando que o conteúdo em vídeo não é mais apenas uma ferramenta de engajamento, ele se tornou o motor central das vendas online.

O vídeo como o novo motor de vendas

Plataformas como TikTok Shop e Instagram Shopping estão revolucionando o marketing ao transformar a experiência de compra em algo fluido e imersivo.

Essa integração entre conteúdo e conversão cria um novo ecossistema onde marcas, influenciadores e consumidores se conectam de forma cada vez mais natural.

Um dos principais casos dessa revolução é a marca de beleza Made by Mitchell, que faturou impressionantes US$ 2 milhões em apenas uma semana depois de estrear no TikTok Shop, segundo a Vogue Business.

TikTok Shop: laboratório do comércio social no Reino Unido

O Reino Unido tem se tornado o principal polo de testes do TikTok Shop fora da Ásia. De acordo com o ChannelX, a plataforma registrou aumento de 64% no número de transmissões ao vivo em apenas um ano, alcançando cerca de 5 mil sessões diárias.

Em comparação, um relatório publicado pelo TikTok Newsroom revelou que pequenas e médias empresas britânicas já movimentaram mais de £ 1,2 bilhão na plataforma, com impacto direto de £ 1,63 bilhão no PIB (produto interno bruto) do Reino Unido e geração de cerca de 32 mil empregos.

Instagram Shopping: rival silencioso, mas estratégico

Enquanto o TikTok domina a excitação, o Instagram Shopping mantém sua força silenciosa. Desde 2021, a plataforma da Meta conta com ferramentas de marketing de performance, permitindo que criadores ganhem comissões diretamente pelas vendas que geram.

Além disso, o recurso de checkout integrado (sistema que permite ao cliente finalizar a compra sem ser redirecionado para outra página) simplifica a jornada do consumidor e favorece campanhas altamente visuais.

Para Julian Reis, CEO da SuperOrdinary — empresa que ajuda marcas parceiras a expandir seus negócios internacionalmente —, "as compras em aplicativos impulsionaram o comércio digital porque as pessoas querem facilidade. Ver, clicar e comprar. Tudo no mesmo lugar."

Um novo comportamento de consumo está em curso

A ascensão do vídeo como canal de vendas é reflexo de um novo comportamento do consumidor, que valoriza conveniência, entretenimento e confiança. Em vez de apenas assistir a anúncios ou fazer pesquisas manuais, o consumidor agora compra durante o consumo de conteúdo.

Estudos de consumo da McKinsey & Company (consultoria internacional) e da WGSN (empresa global líder em previsão de tendência de consumo) já apontam que o chamado shoppertainment (compra + entretenimento) será um dos pilares do e-commerce nos próximos anos, especialmente entre gerações mais jovens.

O marketing deixou de ser uma simples recomendação de produtos para se tornar um ambiente multimídia, imersivo e em tempo real. TikTok Shop e Instagram Shopping não são apenas plataformas: são protagonistas de uma mudança estrutural na forma como o marketing, o varejo e o conteúdo se cruzam.

Destaque-se no mercado com estratégia e performance

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

