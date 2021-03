Teste mostra seu talento para ganhar dinheiro no mundo virtual

O conhecimento adquirido com estudos ou experiência – seja no trabalho, seja em atividades paralelas – pode se transformar em um produto digital para ensinar outras pessoas. Profissionais em todo o mundo estão se tornando empreendedores digitais e têm levado conhecimento para a internet por meio de plataformas como a Hotmart, uma das empresas líderes em educação online no mundo, que oferece um ecossistema para venda, divulgação e compra de produtos digitais, como cursos online, e-books, audiobooks e podcasts.

Com mais de nove anos de atuação, a empresa tem usuários em mais de 188 países e desenvolveu soluções que ajudam mais de 27 milhões de pessoas a transformarem suas vidas por meio do conhecimento.

A pandemia de covid-19 trouxe ainda mais destaque para quem transforma conhecimento em negócio. O número de alunos que concluíram cursos hospedados na plataforma cresceu 283%, em todo o mundo, comparando com o período anterior ao coronavírus. “Esse cenário confirma a tendência de busca por qualificação, com os alunos se dedicando aos estudos online”, afirma Thiago Machado, analista de marketing da Hotmart.

Já o número de novos assinantes de produtos de pagamento recorrente triplicou desde o início da pandemia. Um crescimento de mais de 200% mostra o aumento do interesse por aprendizado contínuo e de longo prazo.

