Tereos abre mais de 100 vagas para programa de estágio

Mais de 130 vagas de estágio estão abertas na Tereos, empresa atuante na produção de açúcar, etanol e bioenergia. Os universitários interessados em ingressar no Programa de Estágio Jovens Talentos 2023/2024 precisam estar matriculados nos seguintes cursos: Administração, Agronomia, Ciências da Computação, Comércio Exterior, Contabilidade, Direito, Economia, todas as Engenharias, Psicologia, Publicidade, Comunicação, Relações Internacionais, Tecnologia da Informação e Química.

Com início em agosto, o estágio tem duração de um ano, com possibilidade de renovação, e pode ser presencial ou híbrido, a depender da unidade da empresa. Para ambas modalidades, é necessário residir na cidade de atuação. São elas: Colina, Guaíra, Guaraci, Olímpia, Palmital, Pitangueiras, São José do Rio Preto e Tanabi. Além da remuneração, benefícios para alimentação, transporte e assistência odontológica são oferecidos.

“O Jovens Talentos é uma oportunidade para que os estudantes de diversas áreas iniciem uma carreira de sucesso no agro. O programa possibilita que os estagiários conheçam diferentes áreas da companhia, garantindo uma experiência bastante enriquecedora para suas trajetórias profissionais”, afirma Rui Carvalho, diretor de Recursos Humanos da Tereos. Para participar do processo seletivo, os interessados devem se inscrever pelo site Vagas.com.

Quem é a Tereos?

O Grupo cooperativo Tereos reúne 12 mil agricultores e possui expertise no processamento de beterraba, cana-de-açúcar, cereais e batata. Com 44 unidades industriais, operações em 13 países e 15 mil colaboradores. Em 2021/22, o Grupo obteve um faturamento de € 5,1 bilhões.

A empresa é composta pelas divisões Tereos Açúcar & Energia Brasil, Tereos Amido & Adoçantes Brasil e Tereos Commodities Brasil. No noroeste do Estado de São Paulo, a Tereos Açúcar & Energia Brasil concentra sete unidades de processamento e duas refinarias. A Tereos Amido & Adoçantes Brasil, com operação em Palmital (SP), é dedicada à fabricação de produtos derivados de milho e mandioca, enquanto a Tereos Commodities opera como trading.