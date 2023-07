Tendência da década: como incluir Inteligência Artificial no currículo de forma gratuita agora mesmo

Apontada pelo Fórum Econômico Mundial como a principal impulsionadora da criação de empregos pelos próximos cinco anos, a Inteligência Artificial (IA) deve ser adotada por pelo menos sete em cada 10 empresas até 2027.

“O treinamento de funcionários para utilizar IA e big data será priorizado por 42% das empresas pesquisadas nos próximos cinco anos, ficando atrás apenas do pensamento analítico (48%) e do pensamento criativo (43%) em termos de importância”, diz um relatório divulgado pelo órgão em maio deste ano.

E nada disso é à toa. Além de aumentarem comprovadamente a produtividade dos negócios, estudos recentes também sugerem que as ferramentas de inteligência artificial tendem a impulsionar a lucratividade das empresas. É o caso de um levantamento feito recentemente pela consultoria McKinsey, no qual 63% dos gestores globais afirmaram ter notado algum ganho econômico após a aplicação da IA em suas operações.

Estes são apenas alguns números que ajudam a ter dimensão do tamanho da revolução que a inteligência artificial está promovendo no mercado. E que evidenciam a importância da capacitação no tema por parte dos profissionais que desejam se manter competitivos na nova economia.

“Os resultados apresentados por essas ferramentas surpreenderam até mesmo profissionais de tecnologia experientes, a ponto de muitos ficarem assustados com o impacto e as consequências desse avanço. Mas enquanto alguns se assustaram, outros perceberam o tamanho da oportunidade que está se abrindo no mercado neste momento”, diz Izabela Anholett, diretora de tecnologia da EXAME e professora do treinamento Carreira em Inteligência Artificial.

A fala da especialista ajuda a responder um dos maiores questionamentos sobre o tema:

"O meu emprego será substituído por inteligência artificial?"

Ao que tudo indica, o mais provável é que profissionais que não dominam ferramentas de IA sejam substituídos por aqueles que sabem como utilizá-las. Afinal, embora algumas funções possam mesmo desaparecer com o avanço da automação, outras tantas devem ser criadas pelo mesmo motivo.

O Fórum Econômico Mundial estima, por exemplo, que 69 milhões de novos postos de trabalho sejam criados com a evolução da tecnologia, mas destaca que para que consigam conquistar uma dessas vagas os trabalhadores precisarão se atualizar.

