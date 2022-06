Tempest abre 30 vagas de estágio com possibilidade de home office; se inscreva

A Tempest, empresa brasileira especializada em cibersegurança, está com as inscrições abertas para sua 7ª edição do seu Programa de Estágio 2022.

Com 30 vagas abertas, podem participar pessoas com todos os cursos de nível superior (graduação) voltados para tecnologia da informação, administração, marketing e direito, com previsão de formatura entre fevereiro de 2023 a fevereiro de 2025.

As vagas são para as áreas de SOC, Administração de Dispositivos de Segurança (ADS), Resposta a incidentes, Infra, Marketing, Consultoria, Controle de Sistemas Gerenciais (Projetos), Jurídico, Segurança e Privacidade.

Dependendo da vaga pode ser remoto ou híbrido, com disponibilidade de 6 horas diárias de segunda a sexta. (Horário Comercial).

Uma vez aprovados, os estagiários serão acompanhados durante todo o programa por profissionais ‘bússolas’, responsáveis pela tutoria das atividades e do plano de desenvolvimento profissional, com orientações e feedbacks periódicos.

Haverá treinamentos técnicos e de soft skills e incentivo à participação em projetos que estejam em andamento dentro da empresa, para que possam vivenciar práticas do mercado.

“Nossa visão é atuar como um polo formador de talentos que se transformarão em especialistas e líderes de destaque no segmento de cibersegurança. Queremos contribuir para diminuir a defasagem de mão de obra especializada em uma área que é vital para a economia e a sociedade”, afirma Gilberto Pimentel, Gerente de Gente e Gestão da Tempest.

Entre os benefícios, a empresa oferece Vale Transporte (para aquelas pessoas que moram em Recife ou São Paulo); Auxílio Home Office; Seguro de vida; Vale alimentação ou vale refeição; Plano de saúde; Plano odontológico; Programa de Saúde e Bem Estar (Vidalink); Horário flexível e Folga no dia do aniversário.

Como se inscrever no estágio da Tempest

Os estudantes interessados podem realizar a inscrição para o processo seletivo no site de contratação da Tempest. As inscrições vão até o dia 26 de junho.

