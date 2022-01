Tem trauma de aprender inglês? Esta dica da professora vai ajudar

Por Lígia Velozo Crispino, fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas

Ao falar de inglês, é muito comum ouvir pessoas dispararem sem pensar: “Eu tenho trauma de inglês!”. É bem possível que muitas tenham passado por experiências traumáticas na escola ou em casa.

Já abordei um pouco esse tema das emoções no processo de aprendizagem no artigo Tem Bloqueio para Falar Inglês: Este Pode Ser o Problema.

Depois de passar por uma experiência dolorosa, nosso cérebro cria uma memória traumática e essa lembrança vem acompanhada de emoções, imagens e sons.

Toda vez que estamos diante de uma situação semelhante, essa memória vem à tona e com ela as emoções e reações físicas. Estas situações criam um barulho interno, não deixando espaço para a aprendizagem.

Neste vídeo, Bessel van der Kolk, autor do livro The Body Keeps the Score, apresenta um olhar bem interessante sobre o trauma.

Como a apresentação está em inglês, você tem a oportunidade de entender um pouco mais sobre os enigmas do cérebro e como poderá usar a informação para alcançar o objetivo de fluência, além de praticar compreensão oral, prestar atenção no vocabulário e gramática que ele utiliza e sua pronúncia.

Selecionei algumas palavras e expressões interessantes desse vídeo para você incluir em seu repertório, quando estiver falando ou escrevendo em inglês.

Match the words to their best definitions:

To be:

1. Blown away

2. Narrow-minded

3. Enraged

4. Overwhelmed

5. Upset

6. In a bad shape

7. A shadow of one’s former self

8. Nasty

9. Threatened

( ) Confused, disordered

( ) Scared; menaced; in danger

( ) Someone or something that has changed dramatically to become decreased in vivacity, often following negative circumstances or some traumatic event

( ) Unpleasant, troublesome

( ) Lacking tolerance, breadth of view

( ) Emotionally affected in a deep way

( ) Affected intensely

( ) Lacking physical fitness; functioning poorly

( ) Infuriated

KEY

Blown away – affected intensely

Narrow-minded – lacking tolerance, breadth of view

Enraged - infuriated

Overwhelmed – emotionally affected in a deep way

Upset – confused, disordered

In a bad shape – lacking physical fitness; functioning poorly

A shadow of one’s former self – someone or something that has changed dramatically to become decreased in vivacity, often following negative circumstances or some traumatic event

Nasty – unpleasant, troublesome

Threatened – scared; menaced; in danger

Lígia Velozo Crispino, fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas (https://www.companhiadeidiomas.com.br). Graduada em Letras e Tradução pela Unibero. Curso de Business English em Boston pela ELC e extensões na área de Marketing na ESPM, FGV e Insper. Coautora do Guia de Implantação de Programas de Idiomas em empresas e autora do livro de poemas Fora da Linha. Mobilizadora cultural à frente do Sarau Conversar. Mentora voluntária da Fundação Éveris. Quer falar comigo? ligia@companhiadeidiomas.com.br.

