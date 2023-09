Tem o sonho de estudar no exterior? Feiras de intercâmbio dão descontos e bolsas de até R$ 20 mil

Os brasileiros estão buscando cada vez mais realizarem um intercâmbio, e dados do setor comprovam isso: em 2022, o setor de viagens destinados a estudos no exterior teve um crescimento de 18% em comparação a 2019, pré-pandemia, segundo dados da pesquisa “Selo Belta 2023”, realizada pela Belta (Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio).

Em 2019, cerca de 386 mil estudantes brasileiros realizaram intercâmbio;

Em 2022, esse número saltou para 455 mil.

“O aumento significativo de brasileiros por intercâmbio pode ser atribuído, na maioria dos casos, ao fim da pandemia, que trouxe um desejo renovado por novas experiências e oportunidades de destaque no mercado de trabalho. Entre os principais objetivos por trás da retomada inclui a busca por uma formação internacional para diferenciar o currículo, o desejo de investir no aprendizado de idiomas estrangeiros e a realização de um sonho de explorar países e culturas diversas,” afirma Neila Chammas, diretora financeira da Belta.

Entre os destinos mais procurados pelos brasileiros, a pesquisa da Belta 2023 destaca:

1º: Canadá (pelo 21º ano consecutivo);

2º: Estados Unidos;

3º: Reino Unido;

4º: Irlanda;

5º: Austrália;

6º Malta;

7º Espanha;

8º África do Sul;

9º Nova Zelândia;

10º França

“O Canadá tem mantido sua liderança neste ranking devido a uma combinação de fatores, como a sua reputação de país seguro, qualidade de vida elevada, sistema de educação de renome internacional com preços melhores e políticas acolhedoras têm sido ponto-chaves. Além disso, o país oferece uma diversidade de paisagens e culturas, atraindo tanto estudantes em busca de ensino superior quanto aqueles que querem se aperfeiçoar no inglês ou até mesmo francês,” diz Chammas.

Para você que busca realizar o sonho de estudar ou trabalhar no Canadá ou em outro país, selecionamos algumas feiras que serão realizadas neste mês. Veja o que cada uma irá oferecer de especial.

Bolsa de estudo de até R$ 20 mil em Universidades do Canadá

Quer descontos de até 40% no valor de alguns cursos no exterior ou concorrer a bolsas de estudo de até R$ 20.000 para Universidades no Canadá? A CI Intercâmbio, agência de intercâmbio brasileira, traz esses benefícios, juntos com seus parceiros, na 14ª edição da Feira de Intercâmbio CI Experience que será realizada neste sábado (16/09) em São Paulo, com transmissão online para quem estiver em outros estados.

“Os próprios parceiros colocam esse atrativo. Cada fornecedor terá o seu stand e oferecerá seus descontos e bolsas. Importante observar que as bolsas de estudos têm requisitos específicos. Alunos que realizarem suas matrículas com antecedência terão mais chances de aplicar e ganhar bolsas,” afirma Celso Garcia, CEO da CI.

O evento contará também com o serviço de mentores de ensino internacional, o qual Garcia reforça que pode variar em função da faixa etária.

“Programas que envolvem visitas e atividades em universidades estão despontando dentro do Intercâmbio Teen, que é um programa de férias para adolescentes. Já para adultos percebemos que o interesse é voltado para opções de intercâmbio e imigração através da educação.”

Como o destino mais buscado é o Canadá, a feira contará com o pavilhão YouCanadá – um espaço exclusivo sobre educação superior e imigração para o país canadense.

“A CI é uma empresa especializada em educação, não em imigração, mas a principal forma de imigrar hoje para o Canadá é via educação. Por isso ajudamos na colocação dos brasileiros para estudar além do idioma, por meio também de programas de graduação ou pós-graduação, afinal o Canadá é um país que busca por profissionais qualificados,” afirma Garcia.

Outro diferencial deste ano é que além de viagens para estudo e trabalho no exterior, estarão também no evento empresas de intercâmbio pedagógico e de viagens para formaturas e colação de grau.

“Agora a CI é um grupo que oferece viagem com diferentes experiências. Além do intercâmbio, temos profissionais que auxiliam no intercâmbio pedagógico, que são viagens que levam alunos para um determinado lugar para ensinar sobre um tópico de biologia ou história. E temos o programa com as viagens para formaturas, levaremos neste ano mais de 10 mil alunos para Florianópolis,” diz Garcia.

Data: 16 de setembro (sábado)

16 de setembro (sábado) Horário: das 12h às 17h

Local: hotel Tivoli Mofarrej em São Paulo, próximo à avenida Paulista com entrada gratuita.

hotel Tivoli Mofarrej em São Paulo, próximo à avenida Paulista com entrada gratuita. Inscrições: para se inscrever para o evento presencial ou online acesse o site da CI.

APP ajuda estudantes a encontrarem a universidade ideal

Para estudantes que não sabem para qual país ou universidade aplicar no exterior, a feira The Student World Expo, realizada pela FPP Media, traz uma novidades este ano. Durante o processo de inscrição, o estudante realiza um teste de perfil e tem acesso a um APP que vai cruzar as suas respostas com as características das instituições de ensino participantes. Em um minuto, ele terá uma lista de “matchs” com as escolas e universidades que mais se encaixam às suas preferências.

“Com tantas opções de instituições na feira, a ferramenta Study Abroad Matching funcionará como um ‘GPS’, vai economizar tempo dos intercambistas e conduzi-los às melhores opções”, afirma diz Júlio Ronchetti, presidente da FPP Edu Media, empresa de promoção de feiras.

Com o auxílio de QR Codes estampados em frente dos estandes os visitantes poderão se conectar com as informações que precisam sobre as instituições, como cursos, fotos, vídeos, além de participar de chats e salas de apresentações. Todo o conteúdo escaneado é salvo na conta de cada estudante no aplicativo The Student World, o que permite que ele pesquise sempre que precisar e estenda a conexão com as instituições mesmo após a feira.

“Essa solução sustentável também ajuda a reduzir o impacto negativo no meio ambiente, pois evita o consumo de toneladas de papel que seriam utilizadas na impressão de brochuras, além do desconforto de carregar folhetos durante as visitas. Assumimos o compromisso de plantar uma árvore para cada estande das universidades que participam de nossas feiras. Já foram plantadas quase 10 mil árvores”, afirma Júlio.

Cerca de 100 instituições de 12 países estarão reunidas The Student World em São Paulo no dia 17 de setembro (domingo), para apresentar cursos de idioma, High School (ensino médio), graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, curso de férias, técnico, especialização, oportunidade de Bolsas de Estudos e estágio remunerado.

“Estamos esperando mais de mil visitantes com escolas e universidades de primeira linha e com o diferencial de contar com um grande pavilhão do Governo do Canadá, nosso parceiro de muito tempo e destino mais procurado pelos brasileiros há mais de duas décadas”, diz Ronchetti.

Data: 17 de setembro (domingo)

17 de setembro (domingo) Horário: das 13h às 19h

das 13h às 19h Local: Hotel Renaissance (Rua Alameda Santos, 2233, Jardim Paulista)

Hotel Renaissance (Rua Alameda Santos, 2233, Jardim Paulista) Inscrições: acesse o site da The Student World

Gratuidade de serviços e até sorteio de bolsa de idioma

O custo para realizar um intercâmbio ainda é alto e pensando em facilitar a ida dos brasileiros, a 17ª edição da Expo Canadá, que será realizada pela SIX Internacional Education, trará diferentes benefícios (100% gratuitos) para quem fechar intercâmbio em um desses dias.

Serviço de visto com consultor regulamentado

Consultoria de imigração com Ed Santos

Um mês de seguro GuardMe para toda a família, com cobertura de até R$ 2 milhões de dólares por pessoa;

Translado de chegada no Canadá;

Um mês de inglês online na Hansa Language Schools;

Cartão presente de CAD$100 na cafeteria Tim Horton’s.

Além desses benefícios, o evento irá sortear 4 semanas de inglês online para os visitantes da EXPO.

“Diferente de outras feiras, a EXPOCanada não é apenas um evento educacional e de vendas de programas de intercâmbio, mas foi montada para a construção de projetos completos e com soluções para todas as etapas do plano Canadá,” afirma Ed Santos, CEO da EXPO e da SIX Education.

As inscrições para o primeiro dia do evento (16/09) já estão encerradas, mas para domingo (17/09) ainda há vagas, porém é preciso investir R$ 500,00 no ingresso que dará direito a um projeto educacional e de visto montado exclusivamente para o visitante.