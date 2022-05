Tecnologia: Itaú oferece curso de capacitação e abre 400 vagas de emprego

O profissional de tecnologia que busca uma realocação no mercado ou procura por uma forma de se capacitar melhor no setor, deve ficar atento com o Itaú.

Nesta segunda-feira, 16, o banco inicia as inscrições para seu bootcamp de capacitação de profissionais da área de tech.

A primeira turma do bootcamp aberta em 2022 será voltada para programação em Java e em ambientes da AWS, e terá 15 vagas abertas ao mercado, além de outras 30 posições para acelerar a carreira de profissionais do banco, inclusive os recém-contratados nas turmas de 2021.

Para além do bootcamp, o banco planeja reter boa parte desses profissionais: o Itaú conta com 400 vagas abertas em seu time de tecnologia, com destaque para as áreas de engenharia de softwares, arquitetura de soluções e dados/analytics.

O movimento agressivo de contratação na área de tecnologia não é de agora. Apenas em 2021, o banco contratou mais de 2,5 mil novos profissionais na área.

"Além das diversas posições que temos aberto ao ampliarmos nossos investimentos e expandirmos a estrutura de tecnologia, os bootcamps nos permitem ser ainda mais inclusivos, participando do desenvolvimento de novos profissionais. Queremos evoluir junto com esses candidatos, contribuindo para seus conhecimentos e desenvolvimento de carreira”, afirma Estevão Lazanha, diretor do Itaú Unibanco.

Bootcamp Itaú Devs Experts: o que é e como participar

O Bootcamp Itaú Devs Experts é um evento de capacitação profissional voltado para quem trabalha com tecnologia. Além de treinar esses profissionais, o Itáu utiliza esse bootcamp para encontrar os melhores candidatos para suas próprias posições em aberto.

Esta edição de 2022 terá duração maior que a usual e a possibilidade de promoção ao fim do processo.

Todos os candidatos aprovados serão contratados como colaboradores do Itaú desde o primeiro dia da capacitação.

Para participar, é preciso ser maior de 18 anos, ter concluído o Ensino Médio, ter disponibilidade para trabalhar em tempo integral (8 horas diárias) e carteira de trabalho já emitida (além de pelo menos 1 ano de experiência prática em tecnologia).

No ano passado, o Itaú realizou 11 Bootcamps Itaú Devs – com edições exclusivas para pessoas trans, mulheres, pretos e pardos e pessoas com deficiência.

No total, mais de 400 pessoas foram contratadas e treinadas, que atualmente trabalham no time de tecnologia. Ao longo de 2022, estão previstas mais turmas de formação, com novas edições exclusivas para grupos minoritários.]

Os interessados em se inscrever no programa de capacitação do Itaú podem realizar a inscrição na página oficial do bootcamp.

Vagas de emprego abertas no Itaú

Já para aqueles que estejam interessados apenas nas posições de trabalho abertas no banco e não desejam participar do bootcamp, o caminho é outro.

Os candidatos podem realizar as inscrições através da página oficial de carreiras do Itaú.

