Tech no campo: agronegócio digital inaugura oportunidade de carreira para quem vive na cidade

Drones que contam laranjas, robôs que irrigam as plantações de forma automática e softwares que preveem com exatidão o aproveitamento de cada lavoura. O agronegócio tradicional, que dependia exclusivamente do tamanho da terra disponível e de um pouco de 'sorte' do produtor, está prestes a ficar no passado, dando lugar a um agro otimizado, produtivo e, principalmente, digital.

Nos últimos anos, a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), vem alertando que, em 2050, o mundo terá mais de 9 bilhões de habitantes e que, para atender à demanda dessa população por alimentos, será necessário produzir até 70% a mais de grãos, frutas, verduras e cereais, a fim de nutrir todos os países.

Sendo um dos maiores produtores mundiais de grãos e de carnes, o agronegócio brasileiro naturalmente se tornou a grande aposta de órgãos governamentais e empresas privadas para superar essa demanda de produção global de alimentos.

Para produzir mais por hectare e otimizar a utilização de insumos, o setor tem buscado nas cidades as ferramentas tecnológicas necessárias para elevar o campo ao próximo nível.

Agronegócio digital: a tecnologia invade o campo

Conhecida por agricultura digital ou agricultura de precisão, a união do campo com a cidade permitiu que o agronegócio empregasse 19 milhões de pessoas no Brasil e fosse responsável por praticamente 1/3 de toda riqueza do país, ocupando apenas 7,6% do total do nosso território, segundo dados do IBGE.

A título de exemplo, há 40 anos, no Brasil, uma plantação de soja feita em 1 hectare de terra (10.000m2) rendia menos de 2 toneladas de grãos. Hoje, essa mesma área já produz 4 toneladas. Dobrar a colheita sem expandir a área não é mágica do produtor rural, mas sim reflexo das ferramentas tecnológicas, que fizeram do Brasil líder mundial no setor.

Mas se por um lado a agricultura digital otimiza processos, reduz custos e aumenta a produtividade na lavoura, por outro ela ainda enfrenta um enorme desafio para ser implementada: a falta de produtores qualificados para a operação.

Uma carreira no campo, para quem vive na cidade

Hoje, o número de lavouras e fazendas que já estão digitalizadas é de apenas 30% do total de propriedades. Ou seja, são mais de 3 milhões de fazendas que ainda não passaram pela transformação digital e, consequentemente, estão operando abaixo do seu potencial produtivo.

Isso trouxe inúmeras oportunidades no mercado de trabalho, principalmente para jovens executivos e profissionais de TI que buscam ascensão profissional. Neste momento, a maior demanda tem sido pelo Agro Digital Manager, um profissional capaz de entender a demanda do produtor e traduzi-la em uma solução tecnológica que resolva o problema.

Carreira em alta: Agro Digital Manager

Como o objetivo não é colocar a mão na massa e trabalhar no campo literalmente, o Agro Digital Manager não precisa ser formado em agronomia ou veterinária, muito menos morar no campo - sim, é possível exercer essa profissão morando na cidade. Pense nele como um coordenador de projetos digitais, que organiza um time de especialistas (como engenheiros e desenvolvedores) e garante que o negócio funcione da forma mais produtiva e sustentável possível.

No entanto, vale lembrar que, por ser uma profissão cujo foco de atuação é o campo, é importante que o profissional tenha familiaridade com a rotina e os desafios do agronegócio.

Atualmente, a profissão de “Gerente Digital do Campo”, ou Agro Digital Manager, se configura como o melhor caminho para trilhar uma carreira de sucesso no agronegócio brasileiro sem precisar ter terras ou experiência sólida em plantio, colheita e manejo de animais.

Afinal, como dar o primeiro passo rumo a uma carreira no agro?

Para que você possa conhecer as carreiras disponíveis no agronegócio e entender como migrar para o setor, a EXAME preparou a série gratuita Carreira em Agribusiness. Destinada tanto a quem já trabalha no agronegócio e quer aprender a utilizar as novas tecnologias disponíveis, quanto para quem ainda não trabalha no setor, mas gostaria de ingressar, a série conta com 4 aulas que acontecerão entre os dias 13 e 21 de março.

O seu conteúdo vai revelar:

Como a revolução tecnológica do agronegócio brasileiro está fazendo surgir inúmeras possibilidades de fazer carreira em profissões que eram inexistentes até pouco tempo atrás;

Como planejar uma carreira de sucesso no Digital Agro e ter remuneração que pode passar dos R$ 14 mil por mês;

Como aproveitar as oportunidades no setor mesmo sem ter um formação em veterinária, agronomia ou outras áreas relacionadas;

Qual a melhor forma para fazer a transição de carreira e começar a faturar com o agronegócio brasileiro sem precisar se mudar para o campo.

As aulas serão ministradas por Francisco Jardim, sócio-fundador da SP Ventures, uma das gestoras de Venture Capital mais tradicionais do país especializada no agronegócio.

